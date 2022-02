Quinto retiro del 10%: ¿Qué dijo Pamela Jiles sobre los apoyos al proyecto?

Los diputados Pamela Jiles y Félix González son los autores del proyecto del quinto retiro del 10% de AFP, el cual se originó como respuesta al rechazo del cuarto retiro en diciembre de 2021.

La iniciativa aún no ha comenzado su tramitación en el Congreso, debido al receso legislativo de febrero, pero ya ha generado posiciones contrarias en varios sectores del mundo político.

El presidente electo Gabriel Boric y algunos de sus futuros ministros, han señalado públicamente no estar a favor de un nuevo retiro, ya que prefieren fortalecer el sistema de pensiones y que la solución a la crisis económica no dependa de los propios trabajadores.

¿Qué dijo Pamela Jiles?

En conversación con Mucho Gusto, la parlamentaria se refirió al apoyo y rechazo que ha tenido la iniciativa presentada por ella.

"Cuento con el apoyo del segmento más importante, que es la población, la ciudadanía, y eso mismo ha sucedido en todos los retiros anteriores", señaló Jiles.

En ese aspecto, recordó que "a la clase política jamás le han gustado los retiros, y por la presión de la ciudadanía, los políticos se han tenido que ir sumando uno a uno a esta demanda".

Sobre la negativa que ha manifestado el actual y el próximo gobierno, expresó: "Importa un bledo, finalmente, lo que opine un Presidente o un ministro. Lo importante es que la gente se exprese".

En ese sentido, aseguró que ha estado "conversando con todo el mundo, y creo poder afirmar que hoy no es tan real que no he tenido el apoyo de nadie".

"Efectivamente, hemos recibido el portazo del Presidente electo, pero yo creo que puede cambiar de opinión", añadió. Además, destacó la postura de la diputada y futura senadora Alejandra Sepúlveda: "Muy valientemente, ha sido muy clara en decir que no le parece ese portazo".

"La gente quiere su plata de vuelta y yo exijo que le devuelvan esa plata, cuando existe una situación de crisis tan grave o peor de la que tuvimos en los anteriores retiros", sostuvo.

