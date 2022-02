Ley de Plásticos: ¿Qué productos no serán entregados por los locales de comida?

El próximo domingo 13 de febrero entrará en vigencia la Ley 21.368, más conocida como Ley de Plásticos de un solo uso.

En su primera etapa, la iniciativa establece limitaciones a la entrega de productos de un solo uso por parte de los establecimientos de expendio de alimentos como restaurantes, casinos, fuentes de sodas, cafeterías, bares y locales similares que comercialicen comida preparada.

Adicionalmente, los supermercados estarán obligados a tener una oferta de bebidas con botella retornable y a recibir este tipo de envases por parte de los clientes.

Posteriormente, desde agosto de 2024, los locales de comida no podrán estregar plásticos de un solo uso para consumo dentro y fuera del recinto.

“Ningún local de comida podrá utilizar productos que no sean reutilizables. No solo queda prohibido al interior del local el uso de cualquier producto plástico, sino que también de cualquier otro material que no sea reutilizable”, explicó el ministro subrogante de Medio Ambiente, Marcelo Fernández.

¿Qué productos no serán entregados por los locales de comida?

A contar del 13 de febrero, los establecimientos de expendio de alimentos no podrán entregar productos plásticos un solo uso como:

Vasos

Tazas

Tazones

Cubiertos (tenedor, cuchara y cuchillo)

Palillos

Pocillos

Mezcladores

Platos

Copas

Cajas o envases de comida preparada

Bandejas

Sachets

Individuales y tapas que no sean de botellas

La ley también precisa que se entenderá que los productos son reutilizables si son usados por el local en múltiples ocasiones de conformidad con su diseño.

¿Cuáles son las multas?

Las municipalidades serán las encargadas de fiscalizar que los locales de venta de alimentos cumplan con la ley. Asimismo, desde el Ministerio de Medio Ambiente llaman a denunciar a los locales que no respeten la ley.

Las multas por no respetar la Ley de Plásticos van de 1 a 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $55.537 a $1.110.740, dependiendo del tipo de infracción y del producto comercializado.

