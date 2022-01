Quinto retiro: ¿Cuál es la postura del Presidente electo Gabriel Boric?

De los tres proyectos de retiro de fondos de las AFP que están en el Congreso Nacional, uno busca permitir la extracción del 10% de los ahorros previsionales, el cual ha sido denominado como "quinto retiro".

Este fue ingresado por la diputada Pamela Jiles y su par Félix González. Respecto a cuándo podría comenzar su discusión en la Cámara Baja, aún no hay una fecha concreta.

Lo anterior, porque el presidente de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca, señaló que la idea no cuenta con el respaldo parlamentario para su aprobación en el Congreso.

El quinto retiro ha sido tema de discusión en los últimos días, porque tanto el Presidente electo Gabriel Boric, como parte de su futuro gabinete, han manifestado su posición frente a un eventual nuevo rescate de fondos.

¿Cuál es la postura del Presidente electo Gabriel Boric?

En una entrevista, el próximo Mandatario declaró que durante su gestión realizará lo posible "para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global", haciendo alusión a la pandemia del coronavirus y sus efectos socioeconómicos en Chile y el mundo.

El magallánico descartó de plano posibles nuevos retiros del 10% de los ahorros de las AFP, ya que considera que "no es una buena política", lo que fue reafirmado posteriormente por el que será su ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien afirmó que "nuestra prioridad no es liquidar los ahorros".

"No voy a favorecer retiros y espero que el parlamento (siga la misma línea), pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución", aseguró.

¿Qué dijo Jiles?

A propósito de la entrevista de Boric y las posturas en contra del retiro de algunos de sus futuros ministros, Jiles apuntó sus dardos al próximo Gobierno.

"El quinto retiro depende de la presión de la ciudadanía, no de lo que opina un ministro o Presidente actual o futuro. Logramos ya 3 retiros contra toda la clase política. Exige tu plata de todas las formas posibles", sostuvo en su red social.

La congresista lleva varios días manifestándose en su cuenta de Twitter a favor del proyecto. Por ejemplo, el 16 de enero publicó: "Solo la presión de la ciudadanía al nuevo gobierno logrará que los políticos tengan que acceder al #QuintoRetiroAhora".

