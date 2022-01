Plan Paso a Paso: Conoce los aforos según cada fase

El aumento en los casos de Covid-19 en el país, ha provocado que diversas comunas cambien de fase según el Plan Paso a Paso.

El actual Plan Paso a Paso no tiene restricciones de movilidad, por lo que no existe la fase de cuarentena por comuna. No obstante, mantiene las regulaciones de aforo y de operación de las actividades para reducir las aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados.

Respecto a los aforos permitidos por cada fase, el Pase de Movilidad entrega mayores libertades a quienes porten este documento. Cabe destacar que desde el 1 de enero, se bloquearon los pases de los mayores de 18 años que no tuvieran su dosis de refuerzo tras pasar 6 meses desde su inoculación.

Todo sobre Plan Paso a Paso

¿Cuáles son los aforos en cada fase del Plan Paso a Paso?

El Plan Paso a Paso tiene los siguientes aforos para:

Reuniones en casas particulares:

Paso 1 de Restricción : cinco personas máximo (con o sin Pase de Movilidad).

: cinco personas máximo (con o sin Pase de Movilidad). Paso 2 de Transición : cinco personas máximo y 10 si todas tienen Pase de Movilidad habilitado.

: cinco personas máximo y 10 si todas tienen Pase de Movilidad habilitado. Paso 3 de Preparación : 10 personas máximo y 25 si todas tienen Pase de Movilidad habilitado.

: 10 personas máximo y 25 si todas tienen Pase de Movilidad habilitado. Paso 4 de Apertura Inicial: 20 personas máximo y 50 si todas tienen Pase de Movilidad habilitado.

20 personas máximo y 50 si todas tienen Pase de Movilidad habilitado. Paso 5 de Apertura Avanzada: 20 personas máximo y sin restricción de aforo si todas tienen Pase de Movilidad habilitado.

Atención en restaurantes, cafés y fuentes de soda:

Paso 1 de Restricción: Los restaurantes podrán abrir sólo en espacios abiertos y únicamente para quienes tengan su Pase de Movilidad habilitado, con un máximo de dos personas por mesa.

Los restaurantes podrán abrir sólo en espacios abiertos y únicamente para quienes tengan su Pase de Movilidad habilitado, con un máximo de dos personas por mesa. Paso 2 de Transición : Se permitirá la operación, tanto en espacios abiertos como cerrados, con un máximo de dos personas por mesa.

: Se permitirá la operación, tanto en espacios abiertos como cerrados, con un máximo de dos personas por mesa. Paso 3, 4 y 5: Se exige el Pase de Movilidad sólo en espacios cerrados. No hay un número máximo de personas por mesa.

Atención presencial a público (comercio, parques de diversiones, entre otros)

Paso 1 de Restricción : En lugares cerrados o abiertos el aforo total es una persona cada 12m2. Mínimo 1 cliente.

: En lugares cerrados o abiertos el aforo total es una persona cada 12m2. Mínimo 1 cliente. Paso 2 de Transición : En lugares cerrados o abiertos el aforo total es una persona cada 10m2. Mínimo 3 clientes.

: En lugares cerrados o abiertos el aforo total es una persona cada 10m2. Mínimo 3 clientes. Paso 3 de Preparación : En lugares cerrados o abiertos el aforo total es una persona cada 6m2. Mínimo cuatro clientes.

: En lugares cerrados o abiertos el aforo total es una persona cada 6m2. Mínimo cuatro clientes. Paso 4 de Apertura Inicial: En lugares cerrados o abiertos el aforo total es una persona cada 4m2. Mínimo cuatro clientes.

En lugares cerrados o abiertos el aforo total es una persona cada 4m2. Mínimo cuatro clientes. Paso 5 de Apertura Avanzada: Sin restricción de aforos.

Actividad física y deporte

Paso 1 de Restricción : Solo en lugares abiertos, máximo 5 personas.

: Solo en lugares abiertos, máximo 5 personas. Paso 2 de Transición : En lugares abiertos máximo 10 personas. En lugares cerrados máximo cinco y sólo si todos tienen Pase de Movilidad.

: En lugares abiertos máximo 10 personas. En lugares cerrados máximo cinco y sólo si todos tienen Pase de Movilidad. Paso 3 de Preparación : En lugares abiertos máximo 100 personas y 200 si todos tienen Pase de Movilidad. En lugares cerrados 25 personas o 100 si todos tienen Pase de Movilidad.

: En lugares abiertos máximo 100 personas y 200 si todos tienen Pase de Movilidad. En lugares cerrados 25 personas o 100 si todos tienen Pase de Movilidad. Paso 4 de Apertura Inicial: En lugares abiertos máximo 250 personas y 1.000 si todos tienen Pase de Movilidad. En lugares cerrados máximo 100 personas o 250 si todos tienen Pase de Movilidad.

En lugares abiertos máximo 250 personas y 1.000 si todos tienen Pase de Movilidad. En lugares cerrados máximo 100 personas o 250 si todos tienen Pase de Movilidad. Paso 5 de Apertura Avanzada: En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividades en gimnasios y similares

Paso 1 de Restricción : Solo en espacios abiertos, asistentes con Pase de Movilidad. Siempre debe haber 2 metros entre máquinas.

: Solo en espacios abiertos, asistentes con Pase de Movilidad. Siempre debe haber 2 metros entre máquinas. Paso 2 de Transición : En lugares abiertos máximo 10 personas. En lugares cerrados máximo 5 personas y sólo si todas tienen Pase de Movilidad.

: En lugares abiertos máximo 10 personas. En lugares cerrados máximo 5 personas y sólo si todas tienen Pase de Movilidad. Paso 3 de Preparación : En espacios cerrados sólo asistentes con Pase de Movilidad. Siempre debe haber 2 metros entre máquinas.

: En espacios cerrados sólo asistentes con Pase de Movilidad. Siempre debe haber 2 metros entre máquinas. Paso 4 de Apertura Inicial : En espacios cerrados sólo asistentes con Pase de Movilidad. Siempre debe haber 1 metro entre máquinas.

: En espacios cerrados sólo asistentes con Pase de Movilidad. Siempre debe haber 1 metro entre máquinas. Paso 5 Apertura Avanzada: En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor

Paso 1 de Restricción : Prohibidas.

: Prohibidas. Paso 2 de Transición : Máximo 5 personas en total. Máximo 10 si todas tienen Pase de Movilidad

: Máximo 5 personas en total. Máximo 10 si todas tienen Pase de Movilidad Paso 3 de Preparación : Máximo 10 personas en total. Máximo 20 si todas tienen Pase de Movilidad.

: Máximo 10 personas en total. Máximo 20 si todas tienen Pase de Movilidad. Paso 4 de Apertura Inicial: Máximo 20 personas en total. Máximo 40 si todas tienen Pase de Movilidad.

Máximo 20 personas en total. Máximo 40 si todas tienen Pase de Movilidad. Paso 5 de Apertura Avanzada: Máximo 20 personas. Sin restricción si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades presenciales en Centros Día (adulto mayor)

Paso 1 de Restricción : Prohibidas.

: Prohibidas. Paso 2 de Transición : Solo para actividades individuales con agendamiento previo. Asistentes solo con Pase de Movilidad.

: Solo para actividades individuales con agendamiento previo. Asistentes solo con Pase de Movilidad. Paso 3 de Preparación : Actividades grupales con un máximo de 5 personas en un determinado espacio. Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

: Actividades grupales con un máximo de 5 personas en un determinado espacio. Asistentes sólo con Pase de Movilidad. Paso 4 de Apertura Inicial: Actividades grupales con un máximo de 10 personas en un determinado espacio. Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Actividades grupales con un máximo de 10 personas en un determinado espacio. Asistentes sólo con Pase de Movilidad. Paso 5 de Apertura Avanzada: Sin restricción de aforo, pero todos los asistentes deben tener Pase de Movilidad.

Todo sobre Pase de Movilidad