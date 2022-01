Festival de Cine Las Condes: ¿Cuánto valen las entradas y cuál es la cartelera del evento?

A partir de este viernes 7 de enero comienza el Festival de Cine Las Condes 2022, el que exhibirá en el rosedal del Parque Araucano reconocidas películas nacionales e internacionales para todos los amantes del séptimo arte.

El evento se realizará después de ser suspendido durante dos años consecutivos por la crisis sanitaria del coronavirus y, debido a las restricciones sanitarias, el aforo dispuesto será de 870 asistentes. De todas maneras, los organizadores prometen "el mejor cine mundial" con producciones provenientes desde Sudamérica, Europa y Asia.

¿Cuál es el precio de las entradas y dónde comprarlas?

La entrada general tiene un precio de $4.000, pero aquellas personas que tengan la Tarjeta Vecino Las Condes o sean socios del Club La Tercera podrán acceder a un descuento del 50%. Eso sí, la promoción es válida para un máximo de 2 entradas diarias por tarjeta.

Sobre dónde comprar las entradas, los interesados pueden hacerlo presencialmente en el Centro Cultural Las Condes o en las boleterías del Parque Araucano; o de manera virtual en el sitio web www.culturallascondes.cl.

Junto con el respectivo boleto, los asistentes deben portar su Pase de Movilidad, el que debe estar habilitado para poder acceder al parque y disfrutar de la función.

¿Cuál es la cartelera del Festival de Cine?

El festival se desarrollará hasta el domingo 16 de enero y durante todos esos días los asistentes podrán disfrutar de diez películas distintas, las que comenzarán a las 21:30 horas. A continuación, revisa la cartelera del evento:

Viernes 7

El Pa(de)ciente (Chile): avant premiere exclusiva de la cinta ganadora del Premio del Público en el Festival de Cine de Huelva 2021.

Sábado 8

The man who sold his skin (Túnez): nominada a Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar 2021, la cinta está basada en una experiencia real, cuyo resultado removió la escena artística mundial.

Domingo 9

Misbehaviour (Reino Unido): en Londres en 1970, el incipiente Movimiento de Liberación Femenina se hace mundialmente conocido cuando irrumpe en el escenario del famoso concurso de belleza Miss Mundo, animado por el humorista Bob Hope.

Lunes 10

Belle (Japón): ovacionada en todos los festivales donde se ha presentado, la cinta del fundador de Studio Chizu demuestra por qué el anime o animación japonesa ha captado la atención de los cinéfilos de todo el mundo.

Martes 11

Golden Voices (Israel): una serie de situaciones tragicómicas vive el matrimonio Frenkel cuando, en 1990, emigra de Rusia a Israel y pretende continuar con su trabajo en el doblaje de películas rusas.

Miércoles 12

The Collini Case (Alemania): basada en el best seller homónimo, la película relata la historia de un joven abogado designado para defender al acusado en un caso de asesinato de un conocido empresario.

Jueves 13

La vida oculta de Antonio Ligabue (Italia): la película narra la historia del pintor naif italiano Antonio Ligabue, cuya obra fue tardíamente reconocida. Con problemas mentales que lo alejan de su entorno, el artista se vincula al medio de una manera distinta, captando la belleza esencial de las cosas sencillas.

Viernes 14

Riders of Justice (Dinamarca): considerada una de las mejores películas del año, cuenta la historia de un militar que debe hacerse cargo de su hija cuando la madre muere en un trágico accidente.

Sábado 15

Las cosas que decimos, las cosas que hacemos (Francia): con historias que transcurren entre París y la campiña francesa, esta película coral pone en escena las contradicciones a las que nos enfrentamos cuando iniciamos una nueva relación amorosa.

Domingo 16

El secreto de Maró (Argentina): interpretada magistralmente por una de las grandes actrices argentinas de todos los tiempos, Norma Aleandro, Maró es una mujer nonagenaria que trabaja en la cocina de un antiguo club social.

