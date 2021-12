Bono de vacaciones: ¿En cuánto subirá el monto?

El bono de vacaciones es un beneficio económico que entrega el Estado a los trabajadores del sector público durante el verano.

Este beneficio está garantizado a través de la Ley 21.306, y lo reciben los trabajadores fiscales dependiendo de su remuneración.

Tras el Reajuste del Sector Público, el bono de vacaciones que se otorgará en 2022, aumentará sus montos respecto al aporte que se entregó durante enero de 2021.

Todo sobre Beneficio Trabajador

¿Cuánto subió el bono de vacaciones?

Tras el Reajuste del Sector Público, los nuevos montos del bono de vacaciones para el año 2022 son:

$100.000 para los trabajadores con una remuneración líquida que sea igual o inferior a $842.592

para los trabajadores con una remuneración líquida que sea igual o inferior a $842.592 $50.000 para aquellos trabajadores con una remuneración líquida superior a $842.592 e inferior a $2.790.225.

Este 2021, en tanto, se entregaron $62.817 para quienes tuvieran una renta igual o inferior a $794.149; y un bono de $43.814 para los trabajadores cuya remuneración no superara los $2 millones.

En relación con el año pasado, el bono de vacaciones para 2022 aumentó en $37.183 y $6.186; dependiendo de la renta del trabajador.

¿Cuándo recibiré el bono de vacaciones?

Los trabajadores del sector público recibirán su bono de vacaciones en enero de 2022, junto a su remuneración mensual.

Para recibir este beneficio no es necesario postular, ya que se entrega junto al sueldo.

El monto a recibir por el bono de vacaciones no es imponible, ya que no constituirá renta para ningún efecto legal, por lo que no estará afecto a descuentos.

Todo sobre Bonos