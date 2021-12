Quinto retiro del 10%: ¿Cuándo comenzaría su discusión en el Congreso?

En su primer trámite constitucional se encuentra el proyecto de quinto retiro del 10% de las AFP, presentado por la diputada Pamela Jiles y su par Félix González.

La iniciativa fue ingresada a la Cámara de Diputadas y Diputados luego que esta misma instancia rechazara el cuarto retiro de los fondos, tras un extenso camino legislativo que incluyó la revisión de una comisión mixta para resolver discrepancias, lo que finalmente no evitó su frustrado destino.

¿Cuándo comenzaría la discusión del quinto retiro?

Aún es incierto el escenario en el que se sitúa el quinto retiro. Según señaló el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Marcos Ilabaca, su propósito es que la discusión inicie lo más pronto posible, pero aquello no ha ocurrido por una especial razón.

"Estamos trabajando en el procedimiento para que el retiro sea una realidad y no un mero sueño. Hoy no están los votos y, si se rechaza, no se podrá volver a discutir, menos con la composición del próximo Congreso", declaró en redes sociales.

Pero, ¿hay fechas tentativas?

Sin embargo, a pocos días de que finalice 2021, lo más probable es que el quinto retiro comience su tramitación ya en 2022. ¿Por qué?:

Desde el lunes 20 al jueves 23 de diciembre se desarrollarán actividades legislativas de salas y comisiones, entre las cuales no está calendarizado el quinto rescate de fondos previsionales.

El viernes 24 de diciembre es día distrital o, más bien, no se realizan sesiones por las fiestas de Navidad.

Mientras que la semana del 27 de diciembre sí corresponde a semana distrital.

Por lo tanto, el calendario de diciembre de 2021 no calza para la tramitación del quinto retiro; por lo que lo más probable es que su discusión empiece durante el transcurso de las primeras tres semanas de enero.

