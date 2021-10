Región de Magallanes avanza a Fase 5: ¿Qué se puede hacer en la etapa de Apertura Avanzada?

Este lunes, el Ministerio de Salud informó que toda la Región de Magallanes y la Antártica Chilena avanza a la Fase 5 de Apertura Avanzada del nuevo Plan Paso a Paso.

Este plan comenzó a regir el pasado viernes 1 de octubre y dentro de sus novedades destaca que no contempla cuarentenas ni restricciones de movilidad; y que, precisamente, tiene la nueva fase de Apertura Avanzada.

Cabe recordar que pese a los avances de las comunas, hay que mantener las medidas de autocuidado como el uso de mascarilla, distancia física, lavado de manos, la ventilación de espacios y la responsabilidad individual de testearse y aislarse ante la presencia de síntomas o sospecha de contagio.

¿Qué se puede hacer en fase de Apertura Avanzada?

Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

En esta etapa es obligación que los establecimientos mencionados anteriormente abran, pero la asistencia a clases es voluntaria.

Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior

Sin restricción.

Reuniones en residencias particulares

Puede haber un máximo de 20 personas si es que no tienen su Pase de Movilidad. En caso de que todos tengan Pase de Movilidad no hay restricción de aforo.

Atención presencial a público

No hay restricciones de aforo para la atención presencial a público en lugares como comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

Cuando se trate de espacios cerrados, sólo puede haber asistentes con su Pase de Movilidad.

Actividades en gimnasios y similares

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividad física y deporte

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, y tiene que haber un metro de distancia entre participantes, además del uso permanente de mascarilla y no se pueden consumir alimentos.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas: No hay restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.

No hay restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial. Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas: No hay restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.

Actividades con interacción entre asistentes

En estas actividades no hay ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 metro de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

No hay restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en Apertura Inicial.

Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día: Sin restricción de aforo, pero todos los asistentes deben tener Pase de Movilidad.

Sin restricción de aforo, pero todos los asistentes deben tener Pase de Movilidad. Clubes de Adulto Mayor: Máximo 20 personas en total, sin restricción si todas tienen Pase de Movilidad.

Residencias de centros cerrados (Centros SENAME, ELEAMs)

Sin restricciones para residentes ni visitas, pero siguiendo el protocolo específico.

Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día: Actividades grupales con un máximo de 10 personas en un determinado espacio y con distancia de un metro entre personas (permitidas todos los días). Asistentes solo podrán asistir con Pase de Movilidad.

Actividades grupales con un máximo de 10 personas en un determinado espacio y con distancia de un metro entre personas (permitidas todos los días). Asistentes solo podrán asistir con Pase de Movilidad. Clubes de Adulto Mayor: Máximo 20 personas en total y máximo 40 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Máximo 20 personas en total y máximo 40 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Se debe cumplir un metro de distancia entre personas.

Ver cobertura completa