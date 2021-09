¿Estás pagando el CAE? Estos son los beneficios que puedes obtener

El Crédito con Garantía Estatal (CAE) es el método de financiamiento que utilizan muchos estudiantes de educación superior para poder pagar sus estudios técnicos o universitarios.

Las cuotas del CAE comienzan a ser cobradas 18 meses después de la fecha de egreso notificada por la casa de estudios; y también lo deben pagar quienes solicitaron el crédito y no terminaron sus estudios. En el caso de quienes no finalizaron la carrera, el crédito se empezará a cobrar si es que no registran matrícula durante dos años consecutivos.

Las personas que ya comenzaron a pagar su CAE pueden acceder a una serie de beneficios, como suspender el pago de la deuda, rebajar las cuotas y recibir un reembolso por lo que ya pagaron.

¿Cuáles son los beneficios para deudores del CAE?

Las personas que están sin trabajo, o tienen su contrato laboral suspendido temporalmente por la pandemia (Ley de Protección del Empleo), pueden solicitar la suspensión del pago de las cuotas del CAE por seis meses.

Si se acoge la solicitud, las cuotas suspendidas se trasladarán al final del calendario de pago, sin sumar nuevos intereses.

La postergación del cobro se puede pedir en cualquier momento del año, en https://cesantia.ingresa.cl, y para acceder al beneficio hay que tener una morosidad inferior a 45 días y se debe acreditar que no se tiene trabajo o que el contrato está suspendido.

Las personas que estén pagando el CAE y que tengan que pagar cuotas que superen el 10% de su renta bruta promedio, podrán tener descuentos en sus cuotas por seis meses (beneficio que además es renovable).

En estos casos, el Estado subsidia la diferencia, y la persona no tendrá que devolver el dinero a futuro.

La rebaja se puede solicitar en cualquier momento del año, en https://contingencia.ingresa.cl. Para acceder al beneficio, se deberá tener ingresos, esporádicos o continuos, al menos en los seis últimos meses; y adicionalmente, tendrás que adjuntar correctamente los documentos solicitados en la plataforma.

Los profesionales y técnicos que hayan financiado sus estudios con el Crédito CAE o el Crédito Fondo Solidario y trabajen en las localidades más necesitadas del país (Ley N°20.330), podrán obtener un reembolso de las cuotas pagadas del CAE si es que trabajan en estas comunas necesitadas.

El reembolso se puede pedir por tres años (con un tope de 16 UTM anuales). Si durante todo ese período, el deudor trabaja en la misma comuna, adicionalmente podrá acceder a un bono por un monto equivalente a tres veces el valor de la cuota anual que paga por su Crédito (con un tope de 48 UTM).

Para acceder al beneficio, los deudores deben postular a través de las Intendencias Regionales.

Suspensión de cobro para estudiantes de postgrado en el extranjero

Las personas que estudien un postgrado en el extranjero pueden obtener una suspensión en el cobro del CAE.

El beneficio se otorga por un máximo de tres años si la persona estudia un magíster; y hasta por cuatro años, si se estudia un doctorado.

El beneficio será aplicado, siempre que la morosidad no sea mayor a 45 días, al momento de iniciar el postgrado en el extranjero.

Para conocer cómo debes presentar tu solicitud y los documentos que debes adjuntar, haz clic aquí.

