Buscan realizar "perdonazo" a quienes perdieron la gratuidad: ¿Qué estudiantes podrían ser beneficiados?

La gratuidad en la educación superior es un beneficio que permite que los estudiantes que sean parte del 60% de menores ingresos de la población, no paguen aranceles ni matrícula en su institución de educación superior, durante la duración formal de su carrera.

Este beneficio se pierde cuando los estudiantes exceden el plazo de duración formal de sus respectivas carreras.

Debido a que durante la pandemia varios estudiantes perdieron la gratuidad, la diputada Cristina Girardi (PPD) presentó un proyecto de reforma constitucional que busca restablecer el beneficio a quienes lo hayan dejado de recibir en la pandemia por coronavirus.

¿Qué estudiantes serían beneficiados?

La propuesta de la diputada apunta a restablecer el beneficio estudiantil de gratuidad a quienes lo hayan perdido:

Entre el 18 de marzo de 2020 y hasta 6 meses después del término del Estado de Excepción constitucional, correspondiente al tiempo de duración del Decreto que declara el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública decretado a causa del Covid-19.

"Más de 22 mil jóvenes han perdido la gratuidad por distintos motivos durante la pandemia y lo que pretende este proyecto es asegurar que la gratuidad se mantenga", aseguró la diputada Cristina Girardi.

La autora de la iniciativa indicó que "el proyecto plantea que todos aquellos que desde marzo de 2020 hasta seis meses después del Estado de Excepción mantengan la gratuidad, para que los jóvenes pueden continuar con sus estudios, que es el propósito de la gratuidad".

"Durante la pandemia no han sido más ricos, no están en condiciones de pagar y muchas de sus familias no lo han pasado muy bien", explicó.

