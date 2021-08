Aguinaldo de Fiestas Patrias: ¿Cuáles son los requisitos para los pensionados del IPS?

El Instituto de Previsión Social (IPS) entregará un aguinaldo de Fiestas Patrias a sus pensionados que cumplan con algunos requisitos.

Este monto no está afecto a descuentos y no es tributable ni imponible, por lo que no se considera en el pago de impuestos ni de cotizaciones previsionales.

El aguinaldo de Fiestas Patrias se entregará una sola vez junto a la pensión del mes de septiembre.

¿Cuáles son los requisitos?

El aguinaldo de Fiestas Patrias del IPS, lo recibirán las personas que al 31 de agosto de 2021 sean:

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Básica Solidaria de Vejez o de Invalidez.

Pensionados o pensionadas Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos, Ley N° 19.234.

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744.

Pensionados o pensionadasde las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley N° 19.123 (Rettig) y Ley N° 19.992 (Valech).

Beneficiarios o pensionadas de Indemnizaciones del Carbón, Ley N° 19.129.

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio por Discapacidad Mental.

Desde ChileAtiende precisaron que cada beneficiario solamente tendrá derecho a un aguinaldo, aun cuando goce de más de una pensión, subsidio o indemnización.

¿Cuánto dinero recibirán los pensionados?

El monto base del aguinaldo de Fiestas Patrias 2021 es de $20.624.

Esa cifra aumentará en $10.581 por cada persona que el pensionado o la pensionada tenga acreditada como carga familiar al 31 de agosto de 2021.

El incremento del aguinaldo deberá pagarse a quien perciba o hubiera podido percibir la Asignación Familiar en caso de que:

Estas asignaciones sean recibidas por una persona distinta del pensionado.

Hubiese podido percibir las asignaciones de no pertenecer al tramo 4 (personas con ingresos mensuales superiores a $779.882).

