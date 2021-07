Plan Fronteras Protegidas: ¿En qué casos los niños pueden salir de Chile?

Este lunes 26 de julio entró en vigencia el nuevo Plan Fronteras Protegidas, el cual permite que las personas puedan salir de Chile con su Pase de Movilidad, a través del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Actualmente, pueden salir del país los chilenos y extranjeros residentes que cuenten con su Pase de Movilidad habilitado, lo que no incluye a los menores de edad sin este pase.

Además, pueden viajar al extranjero quienes hayan obtenido un permiso excepcional para salida del país en Comisaría Virtual y que haya sido aprobado por algunas de estas cuatro causales: carácter humanitario, razones médicas, gestiones fundamentales para la adecuada marcha del país o irse a vivir al extranjero

Adicionalmente, pueden dejar Chile los extranjeros no residentes que salgan con su pasaporte del país de origen.

¿En qué casos los niños pueden salir de Chile?

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, indicó que, considerando el Plan Fronteras Protegidas, los niños, niñas y adolescentes solo podrán salir del país bajo alguna de las cuatro causales excepcionales.

“En el caso de los niños, niñas y adolescentes que aún no han sido vacunados, el dejarlos viajar no es solo es un riesgo muy grande para ellos, que no tienen anticuerpos, sino también a su regreso para nuestro país”, dijo.

“Es por eso que, en el Plan Fronteras Protegidas, lo que se busca es que aquellos niños, niñas o adolescentes que tengan que viajar, lo hagan por alguna de las causales excepcionales”, precisó Martorell.

De ese modo, los menores que no estén vacunados, podrían salir bajo estas causales:

Carácter humanitario

Gestiones esenciales para la salud del viajero

Gestiones fundamentales para la adecuada marcha del país

Residir en el exterior

La subsecretaria detalló que para poder viajar por alguna de estas razones, se debe solicitar un permiso a través de Comisaría Virtual, con 48 horas de anticipación y no desde el aeropuerto justo antes de embarcar.

"Existe un plazo de evaluación de 48 horas de esa solicitud porque se deben adjuntar antecedentes suficientes que acrediten la causal que se está invocando. Eso es revisado por personas y luego se entrega el permiso si es que procede", detalló la subsecretaria.

¿Puedo salir de vacaciones al extranjero con un niño?

"Todas las personas pueden requerir, en casos excepcionales, la solicitud a Comisaría Virtual, pero debe acreditar esa situación excepcional", señaló Martorell.

"Es decir, si mi objetivo es tomar vacaciones, no se va a entregar el permiso si es acompañado de niños, niñas y adolescentes, porque como hemos señalado, es un riesgo para la salud de ellos y también para salud de todos quienes vivimos en Chile, para cuando ellos regresen", comentó.

"Sin embargo, si ese viaje tiene un motivo humanitario, tiene un motivo de salud, es imprescindible para la marcha el país o bien es un viaje sin retorno, acreditando la causal, con todos los documentos pertinentes, puede ser entregado el permiso”, finalizó Martorell.

