Confirman muerte de Fernando Karadima a los 90 años

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes se confirmó la muerte del exsacerdote Fernando Karadima, de 90 años, quien fue expulsado del sacerdocio por una serie de denuncias de abusos sexuales.

Cabe señalar, que a principio de junio Karadima fue ingresado de urgencia al Hospital Clínico de la Universidad Católica por una afección cardíaca.

Reacción de las víctimas

A través de un comunicado, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, se refirireron al deceso.

"Ha muerto Fernando Karadima, exsacerdote católico que abusó sexual y espiritualmente de muchas personas, entre ellas, nosotros", señala el texto.

Asimismo, agregaron que "todo lo que teníamos que decir de Karadima está dicho. Él era un eslabón más en esta cultura de perversión y encubrimiento en la iglesia".

"Nosotros estamos en paz y solo nos mueve seguir luchando para que estos crímenes no vuelvan a pasar y por tantas personas que lo han vivido y que aún no tienen justicia", finalizaron.

Además, Murillo señaló: "Un abrazo a las víctimas que aún no encuentran justicia, o no la encontraron durante su vida. Espero que nadie tenga que sufrir abuso ni la colusión de poderes que bloquean la voz de las víctimas".

Por la muerte de Karadima.

Un abrazo a las víctimas que aún no encuentran justicia, o no la encontraron durante su vida.

Espero que nadie tenga que sufrir abuso ni la colusión de poderes que bloquean la voz de las víctimas @jccruzchellew @JamesHamiltonCL @JP_Hermosilla pic.twitter.com/HCjxZtAjx4 — José Andrés Murillo (@JosAndrsMurillo) July 26, 2021

Caso Karadima

Cabe recordar que Karadima fue expulsado del sacerdocio el año 2018 por el Papa Francisco, tras un proceso canónico en su contra.

Asimismo, el Arzobispado de Santiago debió indemnizar con 441 millones de pesos a tres de sus víctimas: James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo.

Tras el fallo decretado por la Corte de Apelaciones de Santiago, el administrador apostólico de la Arquidiócesis, Celestino Aós, aclaró que los fondos para pagar la indemnización saldrían de las arcas institucionales.

"No sale del 1 por ciento, no sale del dinero que entregan los fieles directamente para otras cosas. No se va a sacar ni un cinco para poder pagar a las víctimas y tampoco se va a pagar del 1 por ciento. Saldrá de otros recursos", explicó.