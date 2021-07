IFE Universal: ¿Dónde se cobra presencialmente el bono?

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal es una de las ayudas económicas del Gobierno que está destinada a que las familias puedan enfrentar de mejor manera la pandemia.

El pago lo reciben las familias que son parte del Registro Social de Hogares (RSH), excepto quienes pertenecen al 10% de mayores ingresos de la población, es decir, familias con ingresos mensuales superiores a $800 mil por persona.

Este bono entrega pagos que van desde $177 mil, en hogares de una persona, hasta $887 mil, en familias de 10 o más integrantes.

Cabe precisar que el pago del IFE de junio lo están recibiendo las personas que postularon entre el 5 y 15 de ese mes y los beneficiarios del pago automático.

Cambio en modalidad de pago

El pago vía transferencias electrónicas del IFE correspondiente a junio, tenía fijado finalizar el sábado 10 de julio. Sin embargo, según detallaron desde el Ministerio de Desarrollo Social, "los pagos comenzaron a reflejarse desde las 9:00" de ayer lunes.

En los pagos del bono se prioriza la modalidad electrónica sobre la presencial. No obstante, para transferencias a Cuenta RUT de Banco Estado, se validan condiciones como que la cuenta esté activa y que no tenga asociados pagos automáticos. Si la cuenta no cumple con esos requisitos, la forma de pago pasa a modalidad presencial.

En caso de que la cuenta haya sido mal ingresada al momento de la inscripción, también se genera un cambio a modalidad presencial de pago del beneficio.

¿Dónde se retira el pago presencial del IFE?

A las personas que les corresponda el pago presencial del IFE Universal, pueden retirar su dinero en sucursales de Banco Estado o en la Caja de Compensación Los Héroes, según corresponda.

Desde el ministerio de Desarrollo Social, informaron que el dinero se entregará hasta las siguientes fechas:

Pago presencial en Caja Los Héroes: hasta el jueves 15 de julio

Pago Presencial en Banco Estado: hasta el jueves 15 de julio

Las personas que deseen conocer la fecha exacta y modo en que obtendrán su beneficio, deben ingresar a la sección "Mis pagos" del sitio www.ingresodemeergencia.cl, accediendo con su Clave Única o número de documento de su cédula de identidad.

Tras acceder, el usuario debe hacer clic en "detalles de pagos" y luego en "ver detalle", para conocer la fecha y forma de pago correspondiente al IFE Universal.

¿Qué monto obtendrá mi familia?

El monto del IFE Universal varía según la cantidad de integrantes del grupo familiar. En detalle:

Familias de 1 integrante: $177.000

Familias de 2 integrantes: $287.000

Familias de 3 integrantes: $400.000

Familias de 4 integrantes: $500.000

Familias de 5 integrantes: $546.000

Familias de 6 integrantes: $620.000

Familias de 7 integrantes: $691.000

Familias de 8 integrantes: $759.000

Familias de 9 integrantes: $824.000

Familias de 10 o más integrantes: $887.000

Ver cobertura completa

Todo sobre Bonos IFE