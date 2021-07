Primarias presidenciales: ¿Cuándo entregan la nómina de vocales de mesa reemplazantes?

En un poco más de dos semanas, se desarrollarán las elecciones primarias presidenciales tanto en Chile como en el extranjero.

En esta instancia, los pactos Chile Vamos y Apruebo Dignidad definirán quién será el candidato que los representará en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre de este año.

Las personas que fueron designadas como vocales de mesa el pasado sábado 26 de junio tuvieron plazo para presentar sus excusas hasta el jueves 1 de julio.

Tras este periodo, el Servicio Electoral (Servel) publicará la nómina de los reemplazantes que deberán ejercer su función de vocal de mesa en las primarias, que se efectuarán el domingo 18 de julio.

¿Cuándo se entrega la nómina de vocales reemplazantes?

La nómina de quiénes serán los vocales reemplazantes se publicará este sábado 3 de julio en el sitio del Servel.

Los electores deberán ir al sitio https://consulta.servel.cl y tendrán que ingresar su RUT (sin puntos y con guion) para conocer si fueron designados vocales de mesa.

No hay más plazos para excusas

Quienes sean designados ya no podrán presentar excusas para no cumplir con la función. Además, desde el Servel recomiendan guardar todos los antecedentes que justifiquen que no puede ejercer la labor, para presentarlos ante del Juez de Policía Local cuando sea citado posterior a las elecciones, si es que finalmente terminó ausentándose.

Cabe destacar que las personas que sin haberse excusado por algún motivo legal no concurran a desempeñar su función de vocal de mesa el 18 de julio, incurren en una infracción electoral.

Frente a esto, quienes no cumplan con la labor, serán sancionados con una multa a beneficio municipal que va desde 2 a 8 U.T.M, es decir, hasta $417.288, según el artículo 151 de la Ley Nº 18.700.

Por el contrario, quienes sí cumplan con ser vocales de mesa, obtendrán un bono que ascenderá a dos tercios de UF, es decir, cerca de $19 mil.

