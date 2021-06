Nuevo proyecto de retiro del 100%: ¿Hay montos máximos para extraer de la AFP?

Un grupo de diputados de la oposición y del oficialismo presentaron un proyecto de ley denominado "Me retiro de la AFP", el cual busca que las personas puedan extraer el 100% de sus fondos previsionales.

Esta iniciativa es otra de las que pretenden que las personas retiren voluntariamente la totalidad de sus ahorros en la AFP, sumándose a los proyectos presentados por la diputada Pamela Jiles (PH) y el diputado Jorge Alessandri (UDI).

¿Habría un monto máximo a extraer?

Este nuevo proyecto del retiro del 100% contempla que los afiliados que cumplan con los requisitos, puedan retirar la totalidad de los fondos que tengan acumulados en a cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, sin un tope máximo.

De prosperar, el retiro sería totalmente voluntario y podrían participar de él los pensionados por vejez, por invalidez y sobrevivencia.

¿Habría que pagar impuestos?

Los retiros del 10% de las AFP han sido de gran ayuda para que muchas personas puedan enfrentar de mejor manera la pandemia. En esa línea, el segundo retiro consideró el pago de impuestos para quienes tuvieran ingresos anuales superiores a $18.370.440.

Por su parte, en el proyecto "Me retiro de la AFP", los fondos no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal. El dinero sería pagado en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Adicionalmente, la implementación del sistema de transferencias de fondos y otras medidas que se efectúen en virtud de este, no tendrán costo alguno para los afiliados.

¿Quiénes podrían realizar los retiros?

Esta iniciativa está focalizada en personas jubiladas y en quienes estén próximos a su edad de retiro.

El diputado Marcelo Díaz detalló que, en caso de concretarse, este retiro del 100%, las personas que podrían solicitar el monto total de ahorros serían:

Todos quienes estén a a 365 días de jubilar, es decir, a los 59 años las mujeres y a los 64 años los hombres.

Aquel que se encuentre jubilado o jubilada, cuya tasa de reemplazo, es decir cuya pensión, respecto de los sueldos de los últimos seis meses trabajados sea inferior a un 30%.

La entrega de los fondos acumulados y autorizados a retirar se efectuaría en un plazo máximo de sesenta días hábiles (contados desde la presentación de la solicitud ante la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones).

Ver cobertura completa

Todo sobre Fondos AFP