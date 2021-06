Segunda vuelta gobernadores: ¿Es obligación ir a votar este domingo?

Este domingo 13 de junio, en Chile se está desarrollando un nuevo proceso eleccionario: la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales.

Al igual que las elecciones de mayo 2021, estos comicios se dan en un contexto de pandemia, por lo que los electores deben mantener medidas de prevención para evitar los contagios de Covid-19.

La segunda vuelta de gobernadores solo se realizará en las siguientes 13 regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En el caso de Valparaíso, Aysén y Magallanes, no hay segunda vuelta, debido a que en las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo se eligió gobernador con la preferencia de al menos el 40% de los votos válidamente emitidos.

¿Es obligatorio ir a votar?

En Chile, según el artículo 15 de la Constitución, el voto es voluntario, por lo que no es obligatorio ir a sufragar este domingo.

La Ley Nº 20.568, que regula el voto voluntario, rige en el país desde el 31 de enero de 2012.

En detalle, esta legislación no obliga a sufragar, por lo tanto, si alguien no emite su voto, no necesita acudir a Carabineros para excusarse y tampoco se expone a una multa.

Por el contrario, las personas que hayan sido designadas vocal de mesa y que no concurran a desempeñar sus funciones, serán sancionadas con una multa a beneficio municipal que va desde 2 UTM (103.596) a 8 UTM (414.384), según el artículo 151 de la Ley Nº 18.700.

¿Quiénes son vocales de mesa?

Este domingo serán vocales de mesa las mismas personas que cumplieron esta labor el 15 y 16 de mayo en la Mega Elección 2021.

Frente a esto, no se envió carta certificada informando de la obligatoriedad de ser vocal y tampoco se realizó la constitución de mesas el día antes de la elección.

Los vocales de mesa se tuvieron que presentarse este domingo a las 7:30 horas en su local de votación para la instalación de las mesas.

¿En qué local me corresponde votar?

Quienes deseen revisar cuál es tu local y mesa de votación, puedes ingresar al sitio https://consulta-2v-gore.servel.cl/.

Allí tienen que ingresar su RUN (sin puntos y con guion), luego tiene que apretar "soy un humano" y finalmente debe hacer clic en "consultar".

Las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde hasta las 18:00 horas y podrán cerrar solo cuando no haya personas esperando para sufragar.

Durante todo el día, habrá preferencia para que voten las embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad, electores que requieran asistencia y mayores de 60 años.

Además, se recomienda que los mayores de 60 vayan a votar entre las 14:00 y 18:00 horas, ya que son los horarios en que acuden menos electores.

Ver cobertura completa

Ver cobertura completa