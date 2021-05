Ingreso Mínimo Garantizado: Conoce quiénes son beneficiarios de este subsidio

En medio del debate por establecer un nuevo sueldo mínimo, el Gobierno presentó su propuesta cuya principal novedad es el aumento del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), el cual consiste en un subsidio estatal destinado para ciertos trabajadores del país.

Específicamente, el Ejecutivo mantuvo su incremento de 3,2% en el sueldo mínimo, pero aumentó el monto del subsidio, ampliando el actual tope máximo de $47.927 a una cifra cercana a los 50 mil pesos.

No obstante, este aporte no es para todos, ya que exige que el trabajador cumpla una serie de requisitos para acceder a él. Por lo que, en caso de concretarse la medida de La Moneda, no todos podrían gozar del beneficio.

Cabe recordar que desde el 3 de mayo de 2021 ya no es necesario postular al IMG, sino que solo se debe ingresar el RUT, fecha de nacimiento y número de documento/serie (que aparece en la cédula de identidad) para enviar los antecedentes en el sitio web https://www.ingresominimo.cl/.

¿Quiénes son los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado?

Sin la propuesta del Gobierno, hoy el subsidio busca aumentar los ingresos para asegurar un sueldo líquido de $300 mil. Pero si se aprueba el aumento propuesto, dicho monto líquido quedaría en $335.681.

El objetivo del IMG es precisamente garantizar un salario mínimo a quienes tengan jornadas de 30 hasta 45 horas semanales y que reciben mensualmente menos de $393.987 brutos de sueldo.

Además, los que pretenden acceder al IMG deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser trabajador dependiente.

Tener un contrato acogido al Código del Trabajo.

Pertenecer a un hogar del 90% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuáles son los montos actuales del subsidio?

Hoy en día, se entrega a los trabajadores y trabajadoras beneficiarias un apoyo monetario de hasta $47.927, dependiendo de su remuneración bruta imponible.

Este cálculo se realiza en base a, precisamente, la remuneración bruta mensual del contrato a jornada ordinaria y las horas de trabajo semanales pactadas en dicho contrato.

Si bien sería modificado si se concreta la iniciativa del Ejecutivo, los actuales montos del IMG son:

¿Cómo cobrar el beneficio?

El monto del subsidio es pagado en la cuenta bancaria del beneficiario o en sucursales del Banco Estado o Banco Estado Express. En caso de que la persona no tenga Cuenta RUT, durante la postulación podrá solicitar la creación de una para recibir el dinero.

El depósito del primer pago es dentro de los 5 últimos días hábiles del mes siguiente y el cobro se puede hacer hasta 6 meses después de que el pago haya sido otorgado. Si no se efectúa, se entenderá que el beneficiario renunció al subsidio.

