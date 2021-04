El Presidente Sebastián Piñera anunció este martes que promulgará el proyecto de tercer retiro del 10% de las AFP, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) no acogiera el requerimiento presentado por el Ejecutivo.

Esta ley no contempla ningún tipo de apoyo monetario para quienes no tienen saldo en su cuenta individual en las AFP, por lo que no podrán ser parte de este tercer retiro del 10%.

Proyecto del Ejecutivo

Sin embargo, además de la ley despachada por el Congreso, el pasado domingo el Presidente anunció su propio proyecto de tercer retiro, que ahora será retirado, el cual contemplaba nuevos anuncios como permitir un bono de $200.000 para quienes, producto de los dos retiros anteriores, hayan quedado sin fondos.

En esa línea, pese a la promulgación del tercer retiro, el Presidente anunció que "en los próximos días presentaremos un proyecto de ley con las siguientes mejorías: primero, permitir el retiro de un bono de $200 mil a aquellas personas que no tienen saldo en sus cuentas de ahorro previsionales, y por lo tanto no tienen nada que retirar con la reforma aprobada por el Congreso".

Asimismo, el Gobierno busca crear un mecanismo para recuperar los ahorros retirados e imponer un impuesto al hacer los retiros para quienes pertenecen al 10% de mayores ingresos.

¿Quiénes podrían recibir el bono de $200.000?

El Bono Saldo Cero, según lo estipulado en el proyecto anterior del Ejecutivo, considera una entrega de $200.000 a quienes hayan quedado sin fondos tras el primer o segundo retiro, independientemente de que hayan recuperado parte del dinero en los meses posteriores.

Este bono sería depositado en las propias cuentas de capitalización individual de los cotizantes y tendría la particularidad de que también podrá ser retirado por el beneficiario.

Según lo señalado en el proyecto, el aporte está dirigido a los afiliados que entre la entrada en vigencia del primer retiro (30 de julio de 2020) y el 31 de marzo del año 2021, "hayan registrado en algún momento un saldo en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias igual a cero producto de dichos retiros", quienes "tendrán derecho a un bono de cargo fiscal, por una sola vez, ascendente a la cantidad de doscientos mil pesos".

La iniciativa también dice que, "los afiliados que, al 31 de marzo de 2021 registren en su cuenta de capitalización individual un saldo igual o inferior a $200.000 y tengan al menos 3 meses de afiliación, tendrán derecho a un bono de cargo fiscal por la cantidad de $200.000”.

¿Cómo puedo conocer mi saldo de la AFP?

Quienes deseen conocer cuánto dinero tiene ahorrado en su AFP deben ingresar al sitio web de la Administradora de Fondos de Pensiones a la que pertenezcan e ingresar con RUT y contraseña.

En caso de no saber la contraseña podrán solicitarla o recuperarla en el mismo sitio.

Una vez en la web de la AFP, el afiliado podrá conocer el monto con el que se cuenta en la sección "Estado de Cuenta" o "Mis Ahorros".

Ver cobertura completa