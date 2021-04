Cerca de 2,4 millones de dólares deberá desembolsar Apple Chile para compensar a miles de usuarios de iPhone que acusaron una obsolescencia programada, que consiste básicamente en una "fecha de vencimiento" en el funcionamiento de cada dispositivo móvil.

Este pago compensatorio se materializa tras un acuerdo conciliatorio que firmó la empresa estadounidense con la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), a inicios del presente mes de abril y cuyo proceso judicial se remonta en diciembre de 2018.

Por lo mismo, este miércoles se habilitó el sitio web www.conciliacionsmartphones.cl para que cada usuario que cumpla con las condiciones pueda ingresar su solicitud para recibir la indemnización, la cual no superará los $36.800, según el acuerdo firmado.

¿Quiénes serán indemnizados?

Los que recibirán el dinero son los usuarios de los siguientes modelos:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 7 SE

Odecu complementa que son aquellos "que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017".

Además, el solicitante debe ser un usuario chileno y no encontrarse comprendido en las causales de exclusión contempladas en la conciliación.

Cabe consignar que, para esta ocasión, se entiende por "usuario chileno" a toda persona residente en Chile que haya comprado uno de estos modelos, sin importar su nacionalidad o condición migratoria.

Las fechas claves del pago compensatorio

Si bien el sitio web ya está habilitado, se espera que no antes del próximo 15 de agosto los usuarios afectados de iPhone podrán ingresar sus solicitudes.

Este proceso durará tres meses y, cuando finalice, a los 60 días después comenzará el pago de la compensación, lo que podría ocurrir entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.

Respecto a la modalidad de pago, cuando registre su solicitud el usuario podrá elegir que sea pagado vía transferencia electrónica a su cuenta bancaria o mediante la emisión de un vale vista a su nombre.

Ver cobertura completa

Todo sobre Apple