Este jueves 11 de febrero se revelaron los puntajes de la Prueba de Transición Universitaria (PTU) y junto con ello comenzó el proceso de postulaciones a la Educación Superior.

Este proceso es válido para todas las casas de estudio adscritas al Sistema de Acceso a la Admisión Universitaria, que otorga los cupos a las universidades este 2021.

Sin embargo, existen casas de estudio que no participan del nuevo sistema de acceso centralizado que este año gestiona el Ministerio de Educación, por lo que no exigirán el puntaje de la nueva prueba para matricularse en alguna de las carreras que imparten.

¿Cuáles son?

Según constata Las Últimas Noticias, son 12 los planteles que no piden puntaje de la PTU, aunque algunos piden un promedio mínimo de notas obtenidas en la educación media; mientras que en otros, el requisito mínimo es haber rendido la prueba.

Además, poseen diferentes periodos de acreditación y la gran mayoría están ubicadas en Santiago. Su oferta de carreras está destinada para alumnos humanistas y científicos.

Universidad Adventista de Chile

Acreditada hasta el 14 de enero de 2023, esta universidad está ubicada en Chillán y presenta un 85,4% de retención de alumnos durante el primer año, el más alto entre las doce casas de estudio enlistadas.

Algunas de las carreras que imparte son Enfermería, Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura, Psicología, entre otras.

Más información: https://www.unach.cl/

Universidad Bolivariana

No está acreditada y tiene un total de 3.144 alumnos. Tiene ocho sedes ubicadas en las principales ciudades del país, entre las regiones de Tarapacá y el Biobío.

Entre las carreras que imparte están Ingeniería Comercial, Ingeniería en Administración de Empresas, Trabajo Social, Derecho, Psicología y Enfermería.

Más información: https://ubolivariana.cl/

Universidad de Aconcagua

Tampoco está acreditada y el número de alumnos llega hasta los 3.321. La retención de estudiantes al primer año es de 56,3%, una de los porcentajes más bajos.

Sus sedes están ubicadas a lo largo de gran parte de Chile, entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos. Sus principales carreras son Derecho, Psicología, Kinesiología, Enfermería, Técnico en Construcción y Técnico en Electricidad.

Más información: https://uac.cl/

UNIACC

Acreditada hasta el 8 de enero de 2023, esta casa de estudios solo está ubicada en Santiago. La retención de alumnos al primer año es de 58,1%.

Imparte las carreras de Administración Pública, Contador Auditor, Artes Visuales, Diseño de Imagen y Comunicación Audiovisual, entre otras.

Más información: https://www.uniacc.cl/

Universidad de Las Américas

Con acreditación hasta el 17 de marzo de 2023, es el plantel con más alumnos matriculados entre los que están en la lista, con 22.734 estudiantes. Asimismo tiene el segundo porcentaje de retención más alto: 72,3%.

Imparte Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Odontología, Derecho, Medicina Veterinaria y Enfermería, entre otras.

Más información: https://www.udla.cl/

Universidad de Viña del Mar

Tiene acreditación hasta el 9 de diciembre de 2022 y una retención del 68,2%. Está ubicada solo en la ciudad que lleva su nombre, Viña del Mar.

Entre las carreras que ofrece están Arquitectura, Diseño Mención Gráfica, Administración Pública, Derecho, Cine y Comunicación Audiovisual, Obstetricia, etcétera.

Más información: https://www.uvm.cl/

Universidad Gabriela Mistral

Sin acreditación y ubicada solo en Santiago.

Ofrece Psicología, Ingeniería en Comunicación e Informática, Administración Pública e Ingeniería Civil Industrial, entre otras.

Para postular los estudiantes deben rendir la PDT y haber obtenido un puntaje mínimo.

Más información: https://www.ugm.cl/

Universidad La República

Sin acreditación, sus sedes están ubicadas desde las regiones de Arica y Parinacota hasta La Araucanía, incluidas las ciudades de Santiago y Concepción.

Imparte Derecho, Enfermería, Ingeniería Civil Industrial, Psicología y Terapia Ocupacional, entre otras.

Más información: https://www.ularepublica.cl/

Universidad Los Leones

No está acreditada y tiene 1.243 alumnos inscritos. No es posible reportar cuál es el porcentaje de retención al primer año, dado que la información no está disponible.

Ofrece Administración Pública, Administración de Recursos Humanos, Ingeniería Comercial, Psicología y Sociología, etcétera.

Más información: https://uleones.cl/

Universidad Miguel de Cervantes

Está en proceso de lograr una acreditación. Solamente está ubicada en Santiago y tiene 1.118 estudiantes, la segunda casa de estudios con menos alumnos.

Entre sus principales carreras están Derecho, Trabajo Social, Psicología, Ciencia Política, Administración Pública e Ingeniería en Marketing.

Más información: https://www.umcervantes.cl/

Universidad Pedro de Valdivia

Ubicada en Antofagasta, La Serena, Santiago y Chillán, esta universidad no está acreditada. Su retención al primer año es de 58%.

Ofrece Medicina, Odontología, Enfermería, Tecnología Médica y Pedagogía en Inglés, entre otras.

Más información: https://www.upv.cl/

Universidad SEK

Sin acreditación, está ubicada únicamente en Santiago. Solo el 50,9% de los alumnos permanece al primer año de estudios, siendo la universidad con la retención más baja.

Entre las carreras que ofrece están TNS en Rehabilitación Social, TNS en Enfermería, Ingeniería en Ciencia de Datos y Psicología.

Más información: https://usek.cl/

