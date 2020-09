La mayoría de los trabajadores del sector público y privado recibe aguinaldo de Fiestas Patrias durante este mes de septiembre, al igual que los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes también tienen una bonificación especial para estas fechas.

Este aporte que entregan las empresas estatales y privadas funciona de manera diferente de acuerdo al sector. Mientras en el mundo público su monto y entrega están determinadas por Ley, en el sector privado no hay regulación al respecto, aunque en algunos casos puntuales sí constituye una obligación para el empleador.

¿El aguinaldo es imponible?

El aguinaldo se considera como una regalía por parte del empleador, la que se entrega por lo general de manera adicional a la remuneración de septiembre, en el caso de Fiestas Patrias, y diciembre para Navidad.

El dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no está afecto a descuentos ya que no es imponible ni tributable. Es decir, no se considera para el pago de impuestos, ni de cotizaciones previsionales y/o de salud.

Monto de aguinaldo en el sector público

El sector público entrega esta bonificación por Ley cada año en Fiestas Patrias, y para este año 2020 los montos son los siguientes:

El monto del aguinaldo será de $74.516 para los trabajadores cuya remuneración líquida, que les corresponda percibir en el mes de agosto del año 2020, sea igual o inferior a $773.271.

para aquellos cuya remuneración líquida supere los $773.271.

Según la Ley, para estos efectos se entenderá como remuneración líquida el total de los montos de carácter permanente correspondientes a dicho mes, excluidas las bonificaciones, asignaciones y bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional; con la sola deducción de los impuestos y de las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio.

Monto aguinaldo sector privado

Como no existe una Ley al respecto, tampoco hay un monto definido en esta área, pero muchas empresas toman como referencia lo entregado en el sector público. Por lo tanto, en promedio esta bonificación para el sector privado varía entre los $60 mil y $80 mil.

Algunas empresas también optan por la entrega de cajas de mercadería con productos básicos o Gift Card para compras en tiendas o supermercados.

Pese a la inexistencia de una normativa clara, este aporte podría transformarse en obligatorio para las empresas en casos de: contrato individual, contrato colectivo o derecho adquirido.

Monto del aguinaldo a pensionados

Este año el monto de aguinaldo alcanza los $20.082 por pensionado, según un comunicado emitido por el IPS.

En esta línea, se aclaró que "el monto del aguinaldo podrá incrementarse en $10.303 por cada carga familiar que tenga acreditada el pensionado al 31 de agosto del año 2020".

