Más de 13 millones de chilenos posee una Cuenta Rut, por lo que este producto de BancoEstado es uno de los más ocupados en el país. Además, la mayoría de los aportes que entrega el Gobierno como bonos y subsidios se pagan a través de este medio.

La masividad de este producto también lo hace vulnerable a posibles ataques y fraudes. Por estos días los intentos de estafa a través de Cuenta Rut o productos bancarios en general han aumentado considerablemente debido a la entrega de beneficios estatales.

Por esto, ante clonaciones de tarjetas o Cuenta Rut o fraude bancario BancoEstado recomienda seguir los nuevos pasos:

Dar aviso de bloqueo e ingresar inmediatamente el reclamo, llamando al 800 80 20 20. Considerar que ante un reclamo amparado en la Ley de Fraudes, serán bloqueados la mayoría de los medios de pago y canales. Solicita y activa tus nuevas tarjetas y claves que hayan sido bloqueadas. Puedes hacerlo en cualquier sucursal BancoEstado o ServiEstado disponible, ver listado aquí. Si eres usuario de aplicaciones como PagoClick o Gasconnect, entre otras, deberás enrolar o registrar nuevamente tu cuenta BancoEstado en esas aplicaciones.

Además, en caso de pérdida de la tarjeta o robo es muy importante efectuar de inmediato una denuncia en Carabineros para dejar constancia del hecho y evitar futuros problemas legales por mal uso de la cuenta.

Protege tus cuentas bancarias cambiando periódicamente tus claves. Puedes hacerlas más seguras usando combinaciones con números, mayúsculas y espacios. Evita usar fechas como tu cumpleaños o aniversarios.

Intentos de estafa por WhatsApp o SMS

Durante esta emergencia varios clientes han recibido mensajes SMS o por WhatsApp informando sobre supuestos beneficios por cobrar solo ingresando a un link.

Desde BancoEstado y otras empresas aclaran que nunca se envían correos o SMS a personas que no formen parte de su cartera de clientes, o que no tengan algún producto asociado, por lo que un dato clave para reconocer un intento de fraude es recibir un mensaje de una entidad con la cual no tenemos ningún tipo de vínculo.

Otro aspecto importante para identificar mensajes falsos es que los SMS que envían los bancos a sus clientes siempre irán personalizados con nombre, jamás llevarán links, y tampoco exigirán claves o datos de coordenadas.

En cambio los SMS falsos, por lo general llevan el asunto de "URGENTE", ofrecen cobrar premios, beneficios o créditos, incluyen links externos, y podrían tener faltas de ortografía o redacción.

Las entidades recomiendan a sus clientes llamar a los canales de atención directa ante cualquier duda sobre un mensaje, antes de realizar cualquier operación.

