Bono Trabajo Mujer acumula casi $5 mil millones no cobrados: Revisa aquí si tienes montos pendientes

Cada año el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entrega el Bono al Trabajo de la Mujer para incrementar el ingreso anual o mensual de las trabajadoras que de acuerdo a ciertos requisitos califican como beneficiarias de este aporte.

El bono consiste en un pago anual, que también entrega anticipos mensuales calculados en base a la remuneración de la beneficiaria con tres meses de desfase.

Las mujeres que reciben este bono pueden optar por el pago mensual, que corresponde a anticipos del pago anual, equivalentes al 75% del total del beneficio. El 25% restante se entrega en el pago anual cada mes de agosto, donde se realiza el proceso de reliquidación.

Sin embargo, son miles las beneficiarias que no han cobrado estos pagos anuales desde el año 2014 y hasta la fecha guardan montos pendientes. El bono al Trabajo de la Mujer acumula $4.920.420.791 a repartir entre casi 30 mil beneficiarias que aún no retiran su Pago Anual.

Según informa el sitio web del Sence, los montos no cobrados desde 2014 a 2018 fueron depositados en diciembre de 2019, y quienes no tienen cuenta RUT o ésta no se encuentre vigente, pueden cobrar su Pago Anual en efectivo en cualquier sucursal de Banco Estado y ServiEstado presentando su cédula de identidad vigente. El Plazo para realizar el cobro vence el viernes 20 de marzo de 2020.

¿Cómo saber cuánto dinero me corresponde?

Para saber si una persona tiene pagos pendientes por el Bono al Trabajo de la Mujer y saber cuánto es el monto, solo basta ingresar al sitio web https://sistemas.sence.cl/ConsultasBTM/ e ingresar RUT y fecha de nacimiento de la beneficiaria.