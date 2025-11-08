Esto es lo que debes hacer si te pica una araña de rincón

08 nov. 2025 - 12:23 hrs.

Las altas temperaturas del verano son propicias para la aparición de un visitante no deseado: la araña de rincón. Este peligroso arácnido suele volverse más activo durante todo el verano.

Destacar que esta especie suele esconderse en grietas y rincones de muy difícil acceso, de ahí su nombre. Por lo tanto, y en caso de que te pique una de ellas, es importante que sepas desde ya cómo actuar.

La doctora Erna Cona, experta en control de infecciones de Clínica INDISA, destacó que la araña de rincón es la especie más peligrosa de nuestro país. “Su preferencia por lugares oscuros y húmedos, como clósets y detrás de cuadros, la convierten en un habitante frecuente de nuestras casas”, advirtió.

¿Cómo identificar una araña de rincón?

Según la especialista, las arañas de rincón son tímidamente defensivas. Prefieren evitar el contacto con humanos, pero pueden morder si se sienten acorraladas. Sus picaduras suelen ocurrir en zonas expuestas como la cara y las extremidades.

A pesar de que en la mayoría de los casos, esta araña está presente en la escena, su identificación es complicada. Algunas características del insecto son:

Tamaño : entre 1 y 3 centímetros (incluyendo las patas).

: entre 1 y 3 centímetros (incluyendo las patas). Color : café parduzco.

: café parduzco. Hábitat : lugares oscuros y secos como closets, detrás de cuadros, en zapatos y rincones.

: lugares oscuros y secos como closets, detrás de cuadros, en zapatos y rincones. Comportamiento: generalmente tímidas, muerden solo cuando se sienten amenazadas

Araña de rincón

¿Qué debo hacer si me pica una araña de rincón?

La especialista sostuvo que las arañas de rincón son tímidamente defensivas y que prefieren evitar el contacto con humanos, sin embargo, en caso de picar a una persona, suelen ocurrir en zonas expuestas como la cara y las extremidades.

En esos casos, la doctora recomienda seguir estos pasos:

Mantén la calma: lava la herida con agua y jabón y aplica hielo. Conserva la araña: si es posible, captura la araña en un recipiente con tapa para mostrarla al médico. Busca atención médica: acude de inmediato a un servicio de urgencia.

Cabe precisar que las consecuencias de una picadura de araña de rincón pueden ser graves. El loxoscelismo cutáneo, la reacción más común, provoca dolor, enrojecimiento e incluso necrosis en la zona afectada. En casos más severos, el loxoscelismo cutáneo visceral puede afectar órganos internos y, si no se trata a tiempo, puede resultar fatal.

Cómo prevenir una picadura de araña de rincón

De acuerdo a la especialista, algunas recomendaciones para prevenir una mordedura de araña de rincón son:

Limpieza regular: aspira con frecuencia, especialmente en rincones y detrás de los muebles. Revisa ropa y calzado: sacude la ropa antes de ponértela y revisa los zapatos antes de usarlos. Sella grietas: tapa grietas y hendiduras en paredes y muebles. Aleja las camas de las paredes: deja un espacio entre la cama y la pared para evitar que las arañas caigan sobre ti.

Nota importante: Este artículo tiene un carácter meramente informativo y por ningún motivo debe reemplazar las indicaciones u órdenes de su médico tratante. Si usted está bajo tratamiento médico o padece de alguna condición crónica, debe seguir estrictamente las recomendaciones de su profesional de salud.

Todo sobre Salud