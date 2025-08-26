Se adelantan alergias estacionales: ¿Cómo diferenciarlas de un resfriado común?

26 ag. 2025 - 17:49 hrs.

En estos últimos días en los que las temperaturas han estado subiendo y bajando constantemente, los casos de alergia estacional han aumentado. Se les llama estacionales, ya que las reacciones se deben a un factor ambiental y temporal. Estas manifestaciones alérgicas ocurren cuando el sistema inmunológico identifica erróneamente sustancias inofensivas como amenazas, lo que provoca síntomas desagradables.

"Cuando los días empiezan a ser más calurosos, los árboles, que no tienen un calendario a mano, creen que llegó la primavera y empiezan a polinizar", explica el Dr. Pedro Astudillo, broncopulmonar de Clínica INDISA. "Esta es la principal razón de por qué en la segunda quincena de agosto y, a veces un poquito antes, puede haber ya algunas personas que están reaccionando con las alergias", agrega.

Por otra parte, la creciente urbanización y la contaminación atmosférica pueden agravar los síntomas alérgicos. La población está cada vez más expuesta a alérgenos desde edades tempranas, lo que aumenta la sensibilidad y probabilidad de desarrollar alergias.

En este sentido, el especialista asegura que las alergias pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes las padecen. “Tanto el sueño como las actividades diarias pueden verse interferidas”, plantea.

Los síntomas, que pueden variar en intensidad de persona a persona, suelen incluir estornudos frecuentes, congestión, goteo nasal acuoso, picazón en los ojos, nariz y garganta, lagrimeo, goteo nasal posterior, ronquido, fatiga, dificultad para concentrarse, dolor de cabeza y, en casos más severos, las alergias pueden desencadenar asma o sinusitis.

¿Cómo diferenciar las alergias de un resfriado?

Si bien el Dr. Pedro Astudillo admite que el resfriado y las alergias tienen síntomas similares, señala que sí se pueden diferenciar. “Las alergias, a diferencia de los resfríos que son puntuales, se producen por un tiempo prolongado, puedes estar una larga temporada con los mismos síntomas”, caracteriza el Dr. Pedro Astudillo. Sin embargo, esa no es la única forma de reconocerlos.

Ambas afecciones cuentan con congestión nasal y estornudos, aunque en el caso de los resfríos, estos son menos frecuentes que en una alergia. Además, esta última presenta picazón en los ojos, nariz y garganta, mientras que el resfrío solo los presenta en escasas ocasiones.

Con respecto a la mucosidad, en el caso de la alergia es clara y acuosa, en tanto, en el resfrío es más espesa y puede cambiar de color. Además, el resfrío presenta, adicionalmente, fiebre, dolor de cuerpo y ganglios linfáticos inflamados, los cuales no se presentan en la alergia.

¿Cómo combatirlas?

“Es difícil cambiar la naturaleza”, señala el Dr. Astudillo. "Sin embargo, sí hay ciertas cosas que podemos hacer para sentirnos mejor", explica, aconsejando el uso de medicamentos como antihistamínicos y corticosteroides inhalados nasales.

Mantener los ambientes limpios y cambiar con frecuencia los filtros del aire acondicionado, cerrar las ventanas en días de mucho polen y utilizar gafas de sol para proteger los ojos son otras medidas efectivas que se pueden tomar. Por último, el especialista aconseja consultar a un broncopulmonar o un otorrino.