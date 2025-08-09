El error común que cometen las personas al abrigar a sus perros en invierno y que deberías evitar

09 ag. 2025 - 09:15 hrs.

Durante el invierno y las bajas temperaturas, es habitual intentar cuidar la salud de las mascotas abrigándolas, en especial de los perros. Sin embargo, los dueños muchas veces cometen un error que puede traer consecuencias muy negativas para la salud de estos animales.

El común error que se comete con los perros en invierno

La acción más frecuente para “cuidar” a los perros en invierno es ponerles ropa o abrigos, pero los expertos advierten que esto no debe hacerse dentro del hogar.

Dentro de la casa la temperatura suele ser la necesaria para que no pasen frío, incluso si los dueños sienten que puede estar helado. Lo cierto es que los perros deberían abrigarse solo al aire libre y cuando el termómetro está muy bajo.

Si los perros usan ropa dentro del hogar, pueden sufrir sobrecalentamiento, ya que su propio pelaje los protege. Además, si están acostumbrados a utilizar ropa en la casa, una vez que salgan al exterior podrían ser afectados con el cambio de temperaturas.

Asimismo, si el abrigo no es del material adecuado o se moja, puede irritar la piel, causar alergias o favorecer la aparición de hongos y bacterias, según una publicación de TN.

¿Qué perros puedan usar abrigo?

Los expertos recomiendan usar abrigo solo para los paseos o cuando están al aire libre, en especial razas pequeñas o de pelo corto que pueden sufrir con el frío. También es importante tomar en consideración los siguientes factores:

Reduce el tiempo al aire libre en jornadas de mucho frío: Los paseos deben ser más cortos y siempre supervisados.

Los paseos deben ser más cortos y siempre supervisados. Presta atención a los signos de hipotermia , temblores, letargo o desinterés, pueden ser señales de alerta.

, temblores, letargo o desinterés, pueden ser señales de alerta. Ajusta la alimentación: En invierno, los perros pueden necesitar más calorías para mantener su energía y temperatura corporal.

Todo sobre Calidad de Vida