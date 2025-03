¿Tienes insomnio? La técnica militar que promete hacerte dormir en 2 minutos

11 mar. 2025 - 18:20 hrs.

Dormir sin interrupciones es necesario para que el cuerpo logre recuperar la energía gastada tras un ajetreado día, y uno de sus mayores enemigos es el insomnio, que te puede mantener despierto o despierta durante todo tu descanso nocturno.

Pueden ser muchos los factores que afecten la conciliación del sueño, como el estrés, ansiedad u otros. Esto puede afectar tu calidad de vida en el corto y largo plazo.

En los últimos años ha ganado popularidad una alternativa que permite mejorar tu calidad de sueño sin incurrir en el temido insomnio: la "técnica militar", un método utilizado en el ejército de Estados Unidos que promete conciliar tu sueño en 2 minutos.

La técnica se popularizó en el libro "Relax and Win: Championship Performance in Whatever You Do" del entrenador físico Lloyd C. "Bud" Winter. Contempla cinco pasos que te permiten dormir de forma rápida y sencilla.

Relaja tu rostro

La técnica indica que debes cerrar tus ojos y respirar profundamente. Luego, suelta la tensión de la frente, los párpados, la mandíbula y la lengua. Debes dejar que los músculos de tu rostro estén completamente relajados.

Relaja tus hombros y manos

Relaja tus hombros y manos, permitiendo que estos se hundan en la cama. Relaja los brazos, bíceps, antebrazos y manos.

Respira y relaja el pecho

Inhala lenta y profundamente y luego exhala soltando toda la tensión acumulada en el pecho.

Relaja tus piernas

Relaja los músculos de tus piernas. Comienza con tus muslos, luego avanza por las pantorrillas, tobillos y pies. Esto permitirá que descansen completamente.

Date 10 segundos para limpiar tu mente

Debes imaginar una escena relajante. Pueden ser olas en la playa o un cielo estrellado. En caso de surgir pensamientos, déjalos pasar sin aferrarte. Si no funciona, intenta repetir mentalmente “no pienses”.