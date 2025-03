¿Tendrías una? Estas son las relaciones DADT y sus principales características

11 mar. 2025 - 17:25 hrs.

Cada vez es más común que las relaciones amorosas tomen distancia de lo que es la monogamia tradicional. Una de estas alternativas tiene que ver con el Don't Ask, Don't Tell (No preguntes, no cuentes), también conocido por el acrónimo DADT.

Este consiste en que las parejas, involucradas en un vínculo sexoafectivo, cuentan con una importante apertura entre los miembros, donde uno o ambos pueden mantener encuentros o relaciones por fuera, pero sin preguntar ni comentar sobre el tema.

Consultada al respecto por el medio argentino Clarín, la psicóloga especialista en vínculos no monogámicos y sexóloga, Noelia Benedetto, explico que las DADT "son una modalidad dentro de las no monogamias consensuadas en que las personas acuerdan que pueden involucrarse con otras fueras del vínculo principal, pero sin compartir información al respecto".

A la hora de entregar las razones de por qué las parejas podrían optar en una relación de estas características, la profesional indicó que:

Algunas personas creen que no hablar sobre relaciones externas ayuda a mantener la armonía de la pareja principal.

También puede ser por temor a la reacción de la otra persona, ya sea por temor a la desaprobación o bien los celos que pueden llegar a desencadenarse si se discuten las relaciones fuera de la pareja.

Otro punto puede tener que ver con diferencias en el deseo, eso que definimos “discordancias”, ya que en algunas de las situaciones una de las personas puede tener un mayor deseo de explorar relaciones no monógamas, pero accede a no hablar de ello para mantener la relación jerárquica o principal.

Si bien cada pareja delimita cómo se llevará la relación, en los vínculos DADT predominan la privacidad y la autonomía. "Aunque no se comparte información, debe existir un acuerdo claro y bidireccional, es decir, no unilateral sobre lo que implican las bases, sobre lo que está permitido y lo que no, además de la confianza en que la otra persona va a cumplir con lo pautado", señaló la psicóloga.

"Y un límite claro (lo más claro posible) entre esta relación principal, y las otras. Este modelo suele tener más funcionalidad cuando las otras relaciones se consideran o se encuadran dentro de lo ocasional o de una menor implicancia emocional", enfatizó la especialista.