Estas son las personas que no deberían tomar bebidas isótonicas

24 feb. 2025 - 10:50 hrs.

Las bebidas isotónicas cada vez se han vuelto más populares en Chile y todo el mundo por los diversos beneficios rehidratantes que ofrece a deportistas profesionales y amateurs.

Sin embargo, existen muchas personas que las consumen sin realizar una actividad física intensa, lo que puede tener efectos negativos en la salud debido a la cantidad de azúcares y calorías que contienen. Además, su consumo en los niños puede llevar consecuencias a corto, mediano o largo plazo.

¿Quiénes no deberían tomar bebidas isotónicas?

La nutricionista y docente de la Universidad de O'Higgins, Claudia Castillo, explicó que en el caso de las personas que no practican deportes y no suelen perder agua por el sudor, deberían hidratarse con agua y no con bebidas isotónicas, las que están destinadas para quienes realizan ejercicios de alto impacto.

¿Por qué en Chile se usa tostador para cocinar arroz? Esta es la forma correcta de eliminar el sarro de tu hervidor Flor de jamaica: ¿Sirve para bajar de peso? Te puede interesar

Estas bebidas están diseñadas para reponer electrolitos y nutrientes perdidos durante entrenamientos largos y de alta intensidad. "No se recomienda su uso en personas que no se están ejercitando. Estas bebidas son efectivas solo en entrenamientos de alta intensidad y duración, y no deben considerarse una opción rutinaria", comentó la experta.

En realidad, solo pueden consumirlas las personas adultas que realizan actividad física moderada, con una duración mínima de una hora, explicó Castillo.

La nutricionista también mencionó que estas bebidas son especialmente necesarias en condiciones extremas, como maratones o entrenamientos de alto rendimiento, donde el cuerpo pierde líquidos y sales a través del sudor. El consumo de isotónicas en estos casos ayuda a evitar desequilibrios que pueden afectar el rendimiento o causar problemas como la hiponatremia (baja concentración de sodio en sangre).

Altas calorías y azúcares

Uno de los mitos más comunes sobre las bebidas isotónicas es que no tienen calorías. Sin embargo, Castillo advirtió que estas bebidas tienen azúcares de rápida absorción que pueden ser perjudiciales si no se queman con esfuerzo físico. Por ejemplo, un litro podría tener 40 gramos de azúcar, lo que equivale a unas 8 cucharaditas

De hecho, la experta aseguró que el agua es suficiente para reponer los líquidos perdidos durante la práctica de ejercicio intenso. Según el American College of Sports Medicine, el agua es ideal para hidratarse sin añadir calorías ni azúcares, y se recomienda consumir entre 2 y 3 litros diarios, dependiendo del clima y la actividad física.

Por último, Castillo hizo un llamado a los padres y cuidadores a evitar que los niños consuman estas bebidas, ya que su metabolismo no puede quemar estas bebidas con la misma intensidad que los adultos. El consumo innecesario puede provocar riesgos como obesidad, caries dentales y otras enfermedades.

Todo sobre Alimentación saludable