Estos son los alimentos que deberías evitar si tienes hipertensión

24 en. 2025 - 19:30 hrs.

Una de las enfermedades más comunes en todo el mundo es la hipertensión, la que en palabras simples ocurre cuando la presión arterial en el cuerpo está demasiado alta.

Si no se trata este problema, se puede llegar a sufrir de enfermedades al corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y problemas en los ojos, entre otros, según detalla Medlineplus.

Esta enfermedad es muy frecuente y se estima que afecta a entre el 20 y 40% de la población adulta de Sudamérica, mientras que hay 1.280 millones de adultos de entre 30 a 79 años que la padecen en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por ello, para evitar esta enfermedad y disminuir sus riesgos es clave seguir una estricta dieta y, sobre todo, evitar una serie de alimentos que son muy dañinos para la salud.

La hipertensión aumenta la presión en el cuerpo / Freepik

¿Qué alimentos se deben evitar si tienes hipertensión?

Según indica el portal Healthline, existen una serie de alimentos que se deben evitar en caso de que sufras de hipertensión:

Sal o sodio

Lo más importante en cualquier caso es que disminuyas tu consumo de sal. Está recomendado que no ingieras más de una cucharada de sal al día (considerando la que ya incluyen algunas comidas como las envasadas). Por ello, es crucial que evites los siguientes alimentos:

Pan, sándwiches y pizza.

Embutidos como salchichas, tocino y hamburguesas, además de carnes curadas como jamones crudos.

Sopa.

Burritos, tacos o ese tipo de masas.

Queso.

Salsa de soya.

Alimentos encurtidos o enlatados

Los alimentos encurtidos consisten en los que están sumergidos en una solución para que se conserven, caso similar a los que están enlatados o en frascos, como es el caso de:

Locos y otros mariscos envasados.

Vegetales en conserva

Atún u otros pescados enlatados.

Fruta en conserva.

Pepinillos.

Sopas enlatadas.

Salsas de tomate enlatadas.

Azúcar

El azúcar puede aumentar la presión arterial de varias maneras que afectan la hipertensión, sobre todo por elevar el sobrepeso y la obesidad. Entre los alimentos con más azúcar, se encuentran:

Bebidas azucaradas.

Chocolate.

Mermeladas.

Ketchup.

Pan de molde y pasteles.

Postres lácteos procesados.

Galletas saladas.

Barras de granola u otras barras nutricionales.

Mantequilla de maní.

Café

Alimentos procesados con grasas trans o saturadas

Este tipo de grasas puede aumentar el colesterol malo (LDL), lo que eleva la presión arterial. Por ello, se deben evitar:

Alimentos envasados y precocinados.

Leche, crema entera y yogur.

Mantequilla.

Carnes rojas, incluyendo la de vacuno, cerdo, cordero, etc.

Alcohol

El alcohol no se salva de este listado, ya que por lo general aumenta la presión arterial. No se trata de que no puedas consumir nunca licor, pero tiene una alta cantidad de azúcar y calorías que deberías evitar.

Los alimentos que sí puedes comer si tienes hipertensión

Si padeces de hipertensión, es recomendable consumir los siguientes alimentos que son saludables, según detalla el portal Medical News Today:

Granos integrales.

Frutas y vegetales, como verduras de hoja verde, paltas, frutos rojos y cítricos.

Carnes magras con poca grasa, incluyendo pollo a la parrilla, pechuga de pollo y pescado.

Proteínas, como lentejas, los frutos secos, quinoa y tofu.

Agua.

Cereales como avena o granos integrales.

Aceite de oliva.

Por otra parte, se recomienda dejar de fumar, alcanzar o mantener un peso moderado, encontrar estrategias para controlar el estrés y hacer ejercicio.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

