¿Tomas ibuprofeno? Estos son los peligros de este popular medicamento

03 abr. 2024 - 13:41 hrs.

Uno de los antiinflamatorios más consumidos a nivel mundial es el ibuprofeno, medicamento utilizado para aliviar el dolor y la inflamación.

El uso prolongado de este medicamento puede provocar diversos problemas para la salud, tales como dificultades renales y cardiovasculares.

¿Cuáles son los peligros del ibuprofeno?

Priscilla Valdebenito, médico de la Clínica Universidad de Los Andes, alertó en Meganoticias cuáles son los peligros del uso prolongado de ibuprofeno.

"Los efectos adversos principales son falla renal, también hay riesgo de úlceras gástricas o duodenales porque se disminuye la barrera protectora del tracto digestivo", detalló.

Valdebenito añadió que "también se ha visto que el ibuprofeno en particular, no todos los antiinflamatorios, se asocia a más riesgos de infarto y accidentes cerebrovasculares isquémicos".

Riesgos del ibuprofeno (Shutterstock)

En la misma línea, desde Medline Plus advierten que "las personas que toman medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE) (distintos de la aspirina) como ibuprofeno, pueden tener un riesgo más alto de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral que las personas que no toman estos medicamentos. Pueden ocurrir sin previo aviso, y pueden causar la muerte".

Asimismo, explicaron que los medicamentos antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno pueden provocar úlceras hemorragias o perforaciones en el esófago (conducto entre la boca y el estómago) el estómago o el intestino.

Frente a esto, la recomendación es tomar este y cualquier otro medicamento según las dosis y periodos indicados por su médico y no automedicarse.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud