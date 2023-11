¿Comes arroz recalentado? Entérate por qué no es recomendable, según una experta

12 nov. 2023 - 15:30 hrs.

El arroz es un ingrediente básico en la mayoría de las cocinas del mundo, por lo que funciona como base de una interminable cantidad de platillos diferentes.

Es frente a lo anterior, que al tener sobras de este, existe la tentación de guardarlo en el refrigerador y recalentarlo al día siguiente para consumirlo. Sin embargo, comer arroz recalentado puede ser riesgoso para la salud desde una perspectiva microbiológica, según una experta.

¿Por qué no es recomendable comer arroz recalentado?

Primrose Freestone, profesora de microbiología clínica de la Universidad de Leicester, relató en el medio The Conversation, por qué no come arroz recalentado.

De acuerdo a lo explicado por la especialista, el arroz crudo puede contener esporas de Bacillus cereus, una bacteria presente en ciertos alimentos, que puede causar intoxicación en caso de consumirla.

Pese a que asegura que las células de esta bacteria son eliminadas al cocer el arroz, sus esporas sobreviven, en ese sentido advierte que "si el arroz se deja enfriar y reposar a temperatura ambiente, las esporas se convertirán en bacterias, cuyo número aumentará rápidamente, ya que el arroz es un buen medio de cultivo de Bacillus cuando está a temperatura ambiente".

Debido a esto, es que las mencionadas bacterias pueden multiplicarse y producir toxinas que pueden causar problemas gastrointestinales, como vómitos y diarrea, que pueden durar hasta 24 horas.

No obstante, es importante aclarar que la especialista habla de un problema que afecta al arroz mal conservado, porque ha sido dejado mucho tiempo a temperatura ambiente, y mal recalentado, ya que siempre hay que recalentarlo a altas temperaturas, si queremos evitar que los gérmenes se multipliquen, y de esa manera, evitar una diarrea.

