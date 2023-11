Mes del cáncer de mama: cómo y dónde se puede hacer el examen preventivo sin costo

01 nov. 2023 - 13:19 hrs.

Durante todo octubre se conmemora el Mes del cáncer de mama, enfermedad que representa la segunda causa de muerte en mujeres en Chile y que afecta a 55 de cada 100 mil personas en el país, según las cifras entregadas por el Observatorio Global de Cáncer (Globocan), perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las estadísticas de dicho organismo indican que esta enfermedad terminó con la vida de más de 685.000 personas en todo el mundo en el año 2020.

Es por esto que, hoy más que nunca, la detección temprana es de suma importancia para un tratamiento exitoso, cuya tasa de supervivencia promedio a 10 años de mujeres con cáncer de mama invasivo no metastásico es del 84%.

Cinco preguntas frecuentes

La doctora Carolina Posada, past president de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar (Sochimef), explica que algunas veces la información no está a la mano de los pacientes y las dudas tienden a repetirse, por lo que resulta fundamental aclararlas una a una.

¿Se puede hacer mamografía sin orden médica?

Sí, todas las mujeres entre 50 y 59 años tienen derecho a realizarse una mamografía gratuita cada 3 años, para la cual por norma no es requerida la orden médica. De todas formas, es importante considerar que en general las instituciones y sociedades científicas recomiendan que las mujeres consulten con su médico para evaluar el riesgo de cada paciente y determinar de acuerdo con esto la necesidad y frecuencia de mamografías u otros exámenes, tomando así decisiones informadas y personalizadas.

¿Existe la posibilidad de hacerse el examen sin costo a través de Fonasa?

Todas las mujeres, sean beneficiarias de Fonasa o Isapre, tienen derecho a mamografías sin costo entre los 50 y 59 años, cada 3 años. Adicionalmente las mujeres afiliadas a Fonasa que se encuentran fuera de los requisitos explicitados, pero tienen indicación médica para realización de mamografía tienen derecho a acceder a la gratuidad bajo la modalidad de atención institucional, la cual opera en la red de servicio público de salud.

¿Si soy de Fonasa, dónde debo ir para acceder a la mamografía con copago cero?

Debe ser evaluado en su Centro de Salud Familiar, donde se determinará la indicación médica de la mamografía y la vía de derivación en caso de corresponder el examen. En caso de estar en Isapre, debe consultar sobre los prestadores en convenio con la institución.

¿Cuál es la periodicidad recomendada para la realización del exámen?

La guía ministerial recomienda realizar mamografía al menos cada 3 años a las mujeres entre 50 y 69 años. En los rangos de 40 a 49 años y 70 a 74 años se sugiere, pero la evidencia es más débil. Finalmente, la edad indicada para el inicio del screening, así como la frecuencia e incluso el uso de otros exámenes como ecografía, dependerá de la evaluación de cada paciente. Es por esto que la recomendación es consultar con su médico, hacer una evaluación de riesgo, recibir información de potenciales beneficios y riesgos del screening, para luego realizar un plan consensuado.

¿Qué pasa con los hombres?

El cáncer de mama en hombres es de muy baja frecuencia y se detecta habitualmente a partir de síntomas, tales como aumento de volumen local, cambios en la piel de la zona, salida de secreción por el pezón, hundimientos o deformaciones de la zona mamaria. En algunos casos existen factores de riesgo identificables, como antecedentes familiares, mutaciones genéticas pesquisadas, historia previa de radioterapia, terapia hormonal con estrógenos o sus análogos, entre otros. En los casos con factores de riesgo identificados su médico puede indicar la realización de exámenes preventivos.

Recomendaciones generales

Desde la Sociedad Chilena de Medicina Familiar apuntan a que la primera y principal recomendación para la prevención es mantener un estilo de vida saludable, con una alimentación balanceada, actividad física regular y evitar el consumo de alcohol y tabaco.

También destacan que es importante mantener controles periódicos con su médico de cabecera, para realizar las evaluaciones de riesgo pertinentes y determinar edad de inicio y frecuencia de exámenes preventivos (mamografía con o sin ecografía mamaria) así como la necesidad de estudios genéticos en algunos casos.

Por último, si bien es muy importante el autoconocimiento del cuerpo de modo de alertar ante cambios que podrían significar una lesión maligna, esto suele ser tardío, razón por la cual el autoexamen mamario no se recomienda como método de screening, ya que no ha mostrado impacto en mortalidad, mientras que aumenta la pesquisa de lesiones benignas, que no son precursoras de cáncer, pero cuya pesquisa igualmente lleva a una sobre intervención y estado de estrés emocional.