¿Qué pasa en mi cuerpo si me trago un chicle?

17 oct. 2023 - 18:30 hrs.

Es habitual que en la niñez los padres mantengan a sus hijos alejados de los chicles o gomas de mascar, ya que son productos no ingeribles, que solo cumplen la función de estimular la producción de saliva y decir adiós al mal aliento.

Sin embargo, ya en la adolescencia y adultez podemos ver a muchos consumiendo este producto. Unos por necesidad, mientras que otros solo por gusto.

Si alguna vez has estado hablando con alguien o corriendo mientras mascas chicle o goma de mascar, existe la posibilidad de que te lo hayas tragado por accidente.

Aquí es cuando nace la siguiente interrogante: ¿qué pasa con mi organismo si me trago este producto? A continuación te mostramos la respuesta.

¿Qué ocurre con mi cuerpo si me trago un chicle?

La doctora en Medicina, Elizabeth Rajan, respondió a esta consulta en el portal Mayo Clinic. Allí, la especialista aclaró, en un comienzo, que la goma de mascar está diseñada, precisamente, para ser masticada y no tragada.

En este sentido, en caso de que la hayas tragado por accidente, Rajan señala que tu cuerpo no va a digerirla, pero tampoco quedará en el estómago.

El chicle en sí se moverá intacto por medio del aparato digestivo y se eliminará con las heces.

"En muy raras ocasiones, grandes cantidades de goma de mascar ingeridas combinadas con el estreñimiento han bloqueado los intestinos de los niños", sostuvo.

De acuerdo a lo anterior, la doctora manifiesta la importancia de desalentar la ingestión de chicle, sobre todo, en los más pequeños.

¿Hay algún efecto secundario?

Por otra parte, el portal Kid's Health, uno de los más visitados del mundo en cuanto a salud en niños, indica que tragarse un trozo de goma de mascar de vez en cuando resulta "inofensivo".

Al mismo tiempo, recalca que los niños no deben mascar chicle hasta que no son capaces de entender la importancia de no tragárselo.

En esta línea, uno de los consejos para los adolescentes y adultos es consumir goma de mascar sin azúcar, ya que los que sí tienen pueden generar caries, y no consumir más de una o dos por día.

Cabe destacar que masticlar chicle también puede tener beneficios para ciertas personas, considerando que ayuda en algunos casos a manejar la ansiedad y poner en marcha la función digestiva.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

