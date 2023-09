Estas son 9 señales obvias de que tu gato te quiere

Los gatos son reconocidos como mascotas ariscas e independientes, pero también tienen sus propias demostraciones de afecto, tanto con otros gatos como con sus humanos.

Pero las muestras de cariño no son siempre tan obvias, como ocurre con los perros, que mueven un poco la cola y ya sabes que te tienen bien considerado.

Conoce cuáles son las señales que realiza tu gato para demostrarte que también te quiere.

Entre gatos, una de las formas en que se demuestran cariño es aseándose entre ellos, por lo que cuando comienzan a lamerte, como si te estuvieran bañando, es una clara señal de que confían en ti y que tienen un fuerte vínculo contigo.

Los gatos son conocidos "panaderos" y suelen "amasar" diferentes superficies, como mantas o almohadas. Este es un comportamiento que aprenden cuando son cachorros, periodo durante el que "amasan" a sus madres para que fluya mejor la leche con la que se alimentan

Es por esto que se hace la relación, si un gato te "amasa", se entiende que ha establecido contigo un vínculo similar al que sentían con su madre.

The complex cat followed me in again, and she just will not sit still. She kept making biscuits in my lap and purring sooooo loud. pic.twitter.com/2eubC1Iy5C