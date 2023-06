Son tamaño bolsillo: Estas son 10 de las razas de perros más pequeñas del mundo

Los recién nacidos, de cualquier especie que se trate, son la versión más tierna. Ya sean humanos o de distintos animales, su amorosa imagen hacen que cualquiera se derrita.

Si bien es imposible detener el tiempo y dejarlos pequeños para siempre, cuando se trata de las mascotas, puedes elegir canes de pequeño tamaño, casi como si fueran bebés eternos.

Conoce cuáles son algunas de las razas de perros más pequeños del mundo:

Esta minúscula versión es una de las razas más populares del mundo, gracias a su tierna imagen, su gran afecto por su familia y su buen temperamento con otros perros y principalmente con los niños.

Además de afectuosos, los poodle se caracterizan por ser muy longevos. Según el American Kennel Club (AKC, por sus siglas en inglés) podrían acompañarte por hasta 18 años.

Conocidos por ser la raza más pequeña del mundo, estos perros se caracterizan por tener un fuerte carácter, siempre alerta a cualquier cambio en sus alrededores.

Pero a pesar de su personalidad, tienen un gran espacio en su corazón para su familia, y suelen ser muy afectuosos con sus más cercanos, aunque no son los más pacientes con los niños.

A pesar de su pequeño tamaño, tienen mucha energía, son juguetones y suelen ser muy ruidosos, por lo que no es de extrañar que ladren recurrentemente.

Esta pequeña versión de los barbudos perros Schnauzer es una mascota que se caracteriza por ser un excelente compañero y muy longevo, según describen desde el AKC.

A pesar de su peluda apariencia, esta no es una raza que peleche mucho, pero sí requiere de mucho cuidado y mantención de su pelaje.

Son compañeros ideales, fáciles de entrenar, con poca energía, pero muy buenos para ladrar y que requieren de una constante estimulación mental.

Con apariencia de pequeños zorros, estos canes se han vuelto cada vez más populares en el último tiempo.

Por su tamaño, son excelentes perros de compañía, incluso de falda, como los podrían llamar. Pero que su tierna apariencia no te deje engañar, puesto que también son testarudos, un poco descarados y les encanta ser el centro de atención.

Ellos son una adorable versión en miniatura de los corpulentos y, para algunos, intimidantes dóberman, pero estos perros también comparten características como sus reconocibles colores de pelaje, su gran orgullo y valentía.

Son mascotas fáciles de cuidar, de pelo muy corto y que no pelechan tanto como otros animales. Son muy afectuosos con su familia e incluso con los niños, pero siempre deberían ser supervisados en sus interacciones con los más pequeños, según el AKC.

Los malteses son una pequeña raza, que no supera los 22 centímetros de altura, son el "perro de falda" por excelencia. Son conocidos por su largo pelaje liso, pero muchos dueños prefieren recortarlo, ya que así es más sencillo de mantener.

Esta raza de canes se caracteriza por ser muy calmada, un poco testarudos, pero muy afectuosos.

Que su extravagante "look" no te deje engañar, porque también pueden ser perros muy atléticos.

Maltese dog

This is a breed of mobile and very emotional decorative dogs with snow-white "doll" fur.

Despite the long and thick coat, the Maltese is considered a hypoallergenic breed. Dogs hardly shed. pic.twitter.com/RZCnIvXuZY