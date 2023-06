Los hombres las quieren bonitas y las mujeres los prefieren adinerados: Los controvertidos resultados de nuevo estudio

Un estudio de la Universidad de Bath del Reino Unido, concluyó que algunos estereotipos de género son más cierto de lo que imaginamos.

Es que, en un nuevo estudio, expertos revelaron que al momento de sentir atracción, los hombres heterosexuales efectivamente prefieren a aquellas mujeres que son más bonitas, en comparación con otras características.

Mientras que las mujeres heterosexuales tienen una menor inclinación por los estímulos visuales y consideran más deseables a los hombres que generan mayores ingresos.

Este trabajo buscaba conocer si es que los diferentes tipos de atracciones sexuales, alteran la preferencia en parejas de las personas.

"Se supone que la atracción sexual guía el interés, el deseo y la afinidad hacia rasgos específicos de la pareja", escribieron en la publicación.

Así fue como los investigadores reclutaron a 310 personas que tendrían poco interés sexual por sus parejas, pues se identifican como asexuadas, demisexuales o graysexuales.

🍃 La asexualidad es una orientación sexual.

🍃 No es una opción, como toda orientación no se escoge.

🍃 No es celibato, abstinencia, trastorno, falta de deseo sexual. Un asexual puede tener libido.

🍃¡La asexualidad es una orientación sexual válida! pic.twitter.com/W8nVuAsLT4