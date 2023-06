Solsticio de invierno 2023: ¿Qué pasará con la Tierra cuando cambie la estación?

16 jun. 2023 - 19:00 hrs.

Aunque no lo parezca, el invierno aún no ha comenzado. A pesar de las bajas temperaturas, astronómicamente, la estación más helada para el hemisferio sur del planeta todavía no inicia.

El cambio de estación astronómica ocurrirá oficialmente el próximo 21 de junio, con la llegada del solsticio de invierno, fecha en que los días se volverán lentamente más largos.

Ir a la siguiente nota

¿Qué es un solsticio?

Los solsticios son el nombre que recibe un importante evento astronómico: las aproximaciones de la Tierra al Sol.

Es que el planeta, en su constante órbita alrededor del astro, no se encuentra perfectamente alineado y está ligeramente inclinado con respecto a la estrella.

Esta ligera inclinación, de unos 23,4°, es responsable de las diferentes estaciones que se perciben en el planeta, pues alteran la intensidad con que recibimos los rayos de Sol en diferentes momentos de su rotación y traslación espacial.

¿Qué pasa durante el solsticio de invierno?

El próximo 21 de junio, en el hemisferio sur, se vivirá el solsticio de invierno, dando inicio a una nueva estación. El evento está marcado por ser la fecha en que el Sol impactará directamente sobre el trópico de Cáncer, una línea imaginaria que cruza el hemisferio norte del planeta de manera paralela sobre México, el norte de África, India y China.

Durante este día, el polo norte de la Tierra estará directamente inclinado hacia el Sol, mientras que el polo sur quedará cubierto en la oscuridad.

Es debido a esta inclinación, en la que no recibimos directamente los rayos del astro, la que permite que comiencen los días más fríos del año, mientras que en las regiones del norte de la Tierra se da comienzo al verano.

Todo sobre Astronomía