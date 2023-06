"Me duele la espalda": Este es el problema médico por el que Gino Costa no puede practicar muchos deportes

16 jun. 2023 - 11:05 hrs.

El animador de televisión Gino Costa reveló que no puede practicar ciertos deportes por un problema en su salud. El rostro de televisión reveló la información en una entrevista con Pamela Díaz.

Es que "La Fiera" le preguntó cuándo había sido la última vez que salió a correr, y ahí Gino dejó en claro que han pasado muchos años.

"No soy amigo del deporte", reveló el conductor de televisión. "Me duele la espalda, no puedo correr", aclaró.

Gracias a los especialistas, Gino Costa conoce cuál es la razón de su malestar: escoliosis.

¿Qué es la escoliosis?

Se dice que una persona tiene escoliosis cuando hay una deformación, específicamente una curvatura en algún punto de la columna vertebral. Las vértebras se deforman de manera que provocan una forma de "C" o "S" en la espalda.

Si bien, puedes tener una deformación menor, que no ocasiona mayor problema, hay personas que tienen cambios importantes en la columna, lo que provoca que puedan sufrir de dolor, artritis o incluso problemas en los pulmones.

Hay un poco de columna en mi escoliosis. Así y todo, me he dado el gusto de jugar al rugby, y seguir maltratando (?) este cuerpito con boxeo, Jiu jitsu, judo y Krav Maga.

No se priven de nada. El optimista siempre tiene un proyecto. El pesimista siempre tiene una excusa. pic.twitter.com/VUzBHYM9Xc — Kalí Órexi sales y sabores (@KaliOrexis) June 14, 2023

Se desconoce la causa exacta detrás de la escoliosis, pero, según la Clínica Mayo, las razones más comunes son:

Afecciones neuromusculares, como distrofia muscular o parálisis cerebral.

Defectos de nacimiento que alteran la formación de los huesos.

Cirugías en los primeros años de vida en la pared torácica.

Anomalías de la médula espinal.

Lesiones o infecciones en la columna.

¿Cómo puedo saber si tengo escoliosis?

El diagnóstico de la escoliosis requiere de imágenes obtenidas por resonancia magnética o tomografías computarizadas para confirmar el diagnóstico, pero incluso así los pacientes presentan algunos síntomas y manifestaciones.

Según el portal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, los principales síntomas de la escoliosis son:

Diferencia de altura de los hombros.

La cabeza no está centrada con respecto al cuerpo.

Diferencia en altura o posición de la cadera.

Diferencia de altura o posición de la escápula.

Al pararse derecho, hay una diferencia en la forma que cuelgan los brazos.

Al inclinarse hacia adelante, los lados de la espalda quedan a diferente altura.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

