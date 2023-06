Luna de Fresa y más: Estos son los eventos astronómicos que se esperan para junio

Este mes de junio tendrá espectaculares eventos astronómicos que se podrán observar a simple vista en los cielos del país.

Junio comenzó con un bello fenómeno: el paso de Marte por la Colmena. Fue durante los primeros dos días del mes que, en las primeras horas de oscuridad, se pudo apreciar al "planeta rojo" cercano a la línea del horizonte.

Durante su tránsito por el cielo oscuro, Marte cruzó sobre el cúmulo de estrellas llamado Messier 44, también conocido como la Colmena. Esta agrupación, con al menos mil estrellas jóvenes y muy brillantes, forma parte de la constelación de Cáncer.

Cuando Marte se cruza en el camino de la Colmena, se puede apreciar al brillante punto rojo como un rubí en un fondo de brillantes diamantes, pero para verlo se requiere al menos de unos binoculares astronómicos.

Mars is getting closer to the Beehive cluster. View tonight 2023-06-01 from Kuala Lumpur. #conjunction pic.twitter.com/XMm9gHC4RY