La preocupante advertencia de los científicos: ¿Por qué en 20 años más no podrían verse las estrellas en el cielo?

Una terrible predicción entregan diferentes científicos para el futuro de la observación de las estrellas. Es que las acciones de los seres humanos ya se comienzan a notar en los cielos oscuros del planeta, en los que cada vez se ven menos estrellas.

Debido a la contaminación lumínica y la constante iluminación de las grandes ciudades, en unos 20 años más ni las estrellas más brillantes del cielo, como las de Alpha Centauri, serán visibles para quienes habiten estas urbes.

Según los cálculos de Christopher Kyba, físico del Centro Alemán de Geociencias, la tasa de iluminación anual es de un 10%, por lo que un niño que nace en un lugar del mundo en que se ven 250 estrellas durante la noche, para cuando cumpla los 18 solo se observarán 100.

Esto significa que las futuras generaciones podrían crecer sin conocer lo que es un cielo estrellado o pedirle un deseo a una estrella fugaz, perdiendo una importante parte de la cultura de los seres humanos en el planeta.

"No es necesario ser un astrónomo para que este tema te importe. Yo no soy ornitólogo, pero si no hubiera pájaros cantores en mi jardín, me sentiría empobrecido", comentó a The Guardian Martin Rees, famoso astrónomo británico.

Es que, por el momento, las secuelas de la creciente contaminación son desconocidas. Es tan poca la información que se tiene sobre sus efectos en los humanos, que el profesor Óscar Corcho, de la Universidad Politécnica de Madrid, lo compara con la falta de información que durante la década de los 80 se tenía sobre el consumo de cigarros.

Y aún más preocupante, es que este tipo de contaminación no es percibida como tan peligrosa, como la de las grandes industrias, por ejemplo.

Chile, santuario de cielo oscuro

Mientras que los cielos de las grandes ciudades se iluminan exponencialmente, otros son protegidos, bajo la categoría de santuario de cielo oscuro, y en Chile se encuentra el único de Latinoamérica.

Es el sector del Valle del Elqui, en la región de Coquimbo, el sitio del país protegido de este tipo de contaminación por la Unión Astronómica Internacional (IAU) y la Asociación Internacional de Cielos Oscuros (IDA).

