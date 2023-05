"Fue una bendición no saber antes": Este es el trastorno con que fue diagnosticada Nelly Furtado a sus 44 años

29 may. 2023 - 11:00 hrs.

En una entrevista con la revista Fault, la cantante canadiense Nelly Furtado (44) reveló que recientemente fue diagnosticada con un trastorno que afecta su salud mental: déficit atencional.

"Creo que lo he tenido toda mi vida, pero tocar instrumentos seis días a la semana de niña me mantenía a raya", comentó la intérprete de "I'm like a bird".

Fue hace 18 meses que la artista recibió el diagnóstico, mientras se preparaba para lanzar música nueva tras 11 años de su retiro.

"Probablemente fue una bendición no saber antes", comentó a la revista. "Pienso que ahora soy lo suficientemente madura como para no ser demasiado dramática al respecto y simplemente lidiar con ello y encontrar soluciones en lugar de detenerme en el lado emocional", añadió.

Según reveló la canadiense, bailar en el estudio de grabación ha sido de gran ayuda para su déficit atencional durante el periodo de preparación para el lanzamiento de sus nuevas canciones.

¿Cuáles son los síntomas en adultos?

Si bien, se suele asociar el trastorno de déficit de atención con niños y jóvenes, este es un problema que se sostiene de por vida y que puede pasar varios años desapercibido.

Este desorden se caracteriza por patrones repetitivos de problemas en la concentración y, en casos, puede ser acompañado por rasgos de hiperactividad.

Los adultos con déficit atencional presentan problemas en diferentes áreas de su vida, dificultando su día a día. Según el portal de salud Healthline, algunas de las señales que puede tener un adulto con el trastorno, son:

Desorganización. Problemas en sus relaciones, por falta de atención. Pueden parecer insensibles o irresponsables con sus parejas. Problemas para mantener la atención. Se distraen con mayor facilidad y les cuesta seguir conversaciones. También suelen no poner atención en los detalles o no son capaces de completar tareas. Sufren de ansiedad y suelen ser más inquietos. Puede que no regulen bien sus emociones, y suelen ser más sensibles al aburrimiento. Buscan la emoción. Si bien se distraen con facilidad, también tienen periodos de hiperfoco, durante los cuales pierden noción del tiempo o de lo que los rodea. Les cuesta manejar sus tiempos, suelen llegar siempre tarde. Procrastinan e ignoran aquellas tareas que consideran aburridas. Son olvidadizos Suelen ser más impulsivos, por ejemplo, interrumpen conversaciones o se comportan de manera inadecuada en situaciones sociales. Pueden tener una imagen negativa de sí mismos. No tienen mucha motivación. Sufren de fatiga. Esta puede ser ocasionada por su hiperactividad, trastornos del sueño, o por efectos secundarios de su medicación.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

