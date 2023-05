Estas son las mejores razas de perros para departamentos, según un entrenador canino

20 may. 2023 - 09:00 hrs.

Los perros son una excelente compañía para cualquier persona, pero requieren de sus propios cuidados y atenciones, dependiendo de las características de cada mascota.

Un elemento a considerar antes de adoptar a un perrito, es el espacio en el que vivirá. No todo el mundo vive en casa, y los departamentos no siempre tienen el espacio suficiente para una mascota.

Pero esto no es aplicable para todos los perros y, según los expertos, como el entrenador de canes residente en Florida, Estados Unidos, Garret Wing, hay razas que se adaptan mejor que otras para vivir en un departamento.

"La razón por la que sugerimos estas razas en lugar de otras razas de perro más pequeñas, es porque estos perros no son tan ladradores y no aburrirán a sus vecinos", explicó Garret a The New York Post.

Pugs

Según el American Kennel Club (AKC), los pugs son una raza pequeña que no supera los 33 centímetros de alto cuando está en dos patas, pero también se trata de una mascota amigable, juguetona y relativamente silenciosa.

Para Wing son la mejor raza que puedes tener si vives en un departamento, pues "es pequeño, amigable y no ladra mucho. Tampoco requiere de muchas horas de ejercicio".

Cavalier King Charles spaniel

Nombrada en honor a la realeza británica, esta raza de perros son descritos por la AKC como un animal gentil y atlético. Además, se trata de una mascota que se adapta fácilmente a su entorno y que tiene una buena relación con otros animales.

Junto con ser una raza ideal para tener en el departamento, por su temperamento, Wing los recomienda para los adultos mayores que buscan un perro de compañía.

Shih Tzu

Estos perros son aún más pequeños y, según los datos de Hills Pet, en promedio no miden más de 25 centímetros ni pesan más de 10 kilos. Se trata de una raza longeva, ideal para departamentos, ya que no ladra mucho, no babea y tampoco ronca.

Se trata de perros con un temperamento juguetón, feliz y amigable con humanos de todas las edades y mascotas, incluso cuando son de otras especies.

Según el experto, además te puedes beneficiar de lo fáciles que son de entrenar los perros Shih Tzu.

