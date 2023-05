Ideales para el invierno: Estas son las razas de perros más grandes y cariñosas

14 may. 2023 - 09:00 hrs.

Los perros más grandes pueden ser muy atemorizantes, pero algunos de estos también son muy cariñosos y amables.

No todos son muy enérgicos, de hecho, los más grandes tienden a ser más flojos. Es que su gran tamaño y peso, junto con mucha actividad física, le pueden generar daño articular a largo plazo.

Ir a la siguiente nota

Estas razas, que podrás ver a continuación, son de las más grandes que puedes encontrar, en cuerpo y corazón:

San Bernardo

Famosos por su aparición en el cine, estas deben ser de las razas gigantes más conocidas.

Los San Bernardo no son los más disciplinados, pero son muy leales y amorosos.

A pesar de su tamaño no son de los más activos, de hecho, se podría decir que son más flojos y serán felices durmiendo su siesta junto a ti.

Gran danés

We kinda adore Mabel. (Great Dane, currently 10 weeks old). pic.twitter.com/cF8tqdPObg — Tasha Seegmiller (@TashaSeegmiller) May 6, 2023

La raza que inspiró al personaje de Scooby Doo, tiene la reputación de ser muy amoroso, especialmente con los niños.

A pesar de que es una raza tímida, son considerados como buenos perros protectores, ya que solo su presencia podría intimidar a cualquiera.

Oskar: “I have no idea who destroyed this bedroom. Someone clearly broke in while you were on calls and not paying attention.” #GreatDane #GreatDanePuppy pic.twitter.com/Q7JDTmzDNY — Adam Brown, MD MBA (@ERDocBrown) May 11, 2023

Weimaraner

Esta raza es atlética y cautivante, es que suelen tener los ojos azules o verde claro, por lo que no pasan desapercibidos.

Van a preferir compartir contigo jugando con la pelota, más que en un sillón, pero serán muy felices mientras lo hagan juntos.

Whaddya mean I can't be on the bed at the AirBNB? Does not computer. I am weimaraner. I do what I want pic.twitter.com/h7mPdSrRXS — Steve Kramarck (@_Catch23_) May 5, 2023

Leonberger

Trädgårdsmästarens vovve.

80kg Leonberger vid namn Leo.

From som ett lamm, stor som en kalv. pic.twitter.com/1cn7LsUfVc — Henrik Karlsson (@shaketheboots) May 5, 2023

Más grande que esta raza no vas a encontrar. En cuatro patas, los Leonberger pueden alcanzar los 90 centímetros. No solo son altos, también son anchos y tienen la cabeza muy grande.

Pero estos "pequeños leones" son muy amorosos, a pesar de que su tamaño pueda atemorizar. Solo son un perro de falda gigante.

Son animales de compañía, por lo que deberías tener el espacio suficiente como para que puedan pasear contigo.

Sabueso afgano

Afghan hound jumpscare

Animal with hair! Animal with hair! pic.twitter.com/WnS70nn4KY — TJ ? (@Big_Soupy) May 6, 2023

Esta raza llama la atención de inmediato, es que son perros majestuosos.

Si bien son de los más pequeños de esta lista, esta es una raza que puede alcanzar los 27 kilos y 76 centímetros de alto.

Esta es una raza con mucha energía y que requiere de una gran cantidad de ejercicio al día, pero son calmados y tolerantes.

It’s Rib Day!

Flash is All In!

Mulli likes to take it slow and savor.#dogsoftwitter #afghanhound pic.twitter.com/zCXdEgKpjr — MOPHEAD (@ann012514) May 7, 2023

Perro lobo irlandés

Seamus the Irish Wolfhound was the only dog on parade at the coronation today, and was a good boy. 🙌 pic.twitter.com/qQH8DaRrae — Graeme Menzies (@GraemeMenzies) May 6, 2023

Una de las razas más altas, que puede alcanzar los 76 centímetros, como mínimo. Su tamaño y pelaje los hacen muy llamativos.

Por su gran corazón son compañeros ideales para las familias, ya que son muy pacientes con los niños e incluso se pueden llevar bien con gatos.

Son una raza medianamente energética y muy inteligente. Probablemente serán felices solo dando un tranquilo paseo, si es que tienen espacio para correr solos a sus anchas.

Newfoundland

Esta es una raza conocida por ser dulce y paciente, lo que les ha dado la reputación de "perros niñera".

No dejes que su tamaño te engañe, no son tan energéticos como otras razas, pues requieren de espacio más que de horas de ejercicio.

Son conocidos por su amor al agua y, si quieres uno, primero considera que su largo y esponjoso pelaje requerirá de tu tiempo y cuidado.

Gran pirineo

Someone is very in my face this morning. It's ~8°C and he loves this weather.#GreatPyrenees #Pyr pic.twitter.com/PNRzQwJ6xF — Steffan Watkins (@steffanwatkins) May 10, 2023

Esponjosos y blancos como la nieve, estos son perros preparados para las bajas temperaturas por su pelaje.

Esta es una raza muy fuerte e inteligente, pero muy calmados. Pueden tolerar pasar tiempo solos, pero de todas formas requieren de tiempo y atención para que estén felices

Pastor de Anatolia

Everything You Need to Know About the Anatolian Shepherd pic.twitter.com/vlOy9nWA2u — Petszoid (@petszoid) May 7, 2023

Otro gigante peludo, estos son de los perros más leales que podrás encontrar.

Son una raza protectora, pero distraída. Fueron criados como animales de trabajo, por lo que tienen altos niveles de energía.

Los pastores de Anatolia te verán no como un integrante de su familia, pero sí como alguien a quien deben cuidar.

Possibly how an #AnatolianShepherd looks when it falls from the sky without a parachute 🪂 #Abla pic.twitter.com/o2ErTCN43T — Calliss Clan (@CallissClan) April 21, 2020

Coonhound negro

Estos perros son cazadores por excelencia, lo han hecho durante décadas. Pero ahora se han adaptado para ser perros de sillón.

Serán extremadamente felices si pueden descansar contigo todo el tiempo posible.

Todo sobre Mascotas