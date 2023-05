Contagios se han quintuplicado en 2023: ¿Cuáles son los síntomas de la influenza en niños?

10 may. 2023 - 20:00 hrs.

"Me siento mal". Esta una frase temida por padres, madres y quienes cuidan a niños. Con la llegada del otoño, malestares como escalofríos y dolores corporales pueden significar influenza. Además, si aparecen en un día de semana, lo recomendable es no enviar al niño o niña al colegio para no poner en riesgo a su comunidad estudiantil.

En 2022, el virus de la influenza circuló de manera inusual. Tras el aumento de casos durante el invierno, presentó un segundo peak de contagios a principios de noviembre, en plena primavera, con 55,2 casos cada cien mil habitantes, según cifras del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Ir a la siguiente nota

Esta enfermedad es uno de los virus respiratorios más comunes, y en lo que va de 2023 se ha quintuplicado la cantidad de contagios, si se compara con las primeras 17 semanas de 2019, antes de la pandemia, de acuerdo a datos del Instituto de Salud Pública (ISP).

¿Cuáles son los síntomas de la influenza en niños?

La doctora Carolina Herrera, especialista broncopulmonar del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), recomienda observar si se presenta alguno de los siguientes signos de la influenza:

Fiebre.

Escalofríos.

Tos.

Dolores musculares o corporales.

Vómitos.

Diarrea.

"Estos síntomas pueden aparecer de repente y suelen indicar influenza, pero no siempre se presentan en conjunto. Los niños, por ejemplo, son más propensos a experimentar vómitos y diarrea que los adultos. Y no todas las personas con influenza tienen fiebre", indica la experta.

Imagen referencial (Freepik)

¿Qué hacer si mi hijo tiene influenza?

Si un profesional médico confirma que su hijo o hija tiene influenza, es importante que los padres informen al establecimiento educacional donde asiste el menor.

"La influenza es muy contagiosa, por lo que se trata de un problema de salud comunitaria. Si se informa al colegio de la presencia del virus, los demás miembros de la comunidad escolar pueden tomar precauciones", asegura Herrera.

Durante el proceso de recuperación, la doctora recomienda mantener un botiquín con medicamentos de venta libre, pañuelos desechables y otros artículos que faciliten la convalecencia; utilizar un desinfectante para limpiar los juguetes, los pomos de las puertas y las superficies de mayor uso, para que no enfermen a otros miembros de la familia.

La importancia de la vacuna contra la influenza

El Ministerio de Salud dispone de vacunación gratuita contra la influenza para los grupos de riesgo. Estos son:

Niños y niñas desde los seis meses de edad y hasta 5° año básico.

Embarazadas desde cualquier semana de gestación.

Personas con enfermedades crónicas.

Adultos mayores desde los 65 años.

Personal de salud.

Personal de educación preescolar y escolar hasta 5° básico.

Personas cuidadoras de adultos mayores.

Trabajadores de avícolas y criaderos de cerdos.

Familiares de lactantes prematuros o inmunosuprimidos menores de 6 meses de edad.

“La vacuna contra la influenza sigue siendo la forma más importante de ayudar a reducir los brotes de esta enfermedad", asevera la doctora Milagro Sosa, directora médica de Abbott.

La especialista comenta que esta vacuna se actualiza todos los años, "de acuerdo a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto de las cepas de mayor circulación. Por eso es importante la vacunación anual".

Todo sobre Influenza