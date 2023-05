Son súper obedientes: Estas son las razas de perros más fáciles de entrenar

07 may. 2023 - 09:00 hrs.

Usualmente, cuando se piensa que un perro es fácil de adiestrar, solo se relaciona con la inteligencia que tiene el can, pero la verdad es que es mucho más.

Cada raza tiene características que los hacen más o menos obedientes. Además de ser muy inteligentes, las razas fáciles de entrenar son muy atentas y no se distraen con facilidad.

Ir a la siguiente nota

A continuación, revisa algunas de las razas de perros más obedientes y, por ende, más fáciles de entrenar:

Border collie

Unsplash

Estos perros no solo son muy inteligentes, sino que también se pueden considerar unos trabajólicos. Es que tienen una gran capacidad para aprender.

Es muy común que después de seguir tu indicación, te mirarán como si te estuvieran preguntando si es que "eso era lo que querías".

Pastor alemán

Freepik

Sus habilidades los han hecho reconocidos como perros policiales. No solo son buenos para seguir instrucciones, pues también tienen un gran sentido de vigilancia.

Pero eso no quita que sean muy juguetones y extremadamente activos.

Poodle

Unsplash

Se podrán ver como perros de falda, pero la verdad es que los poodle o caniches son una raza muy activa, inteligentes, juguetones y obedientes.

A pesar de la diferencia de tamaño, tienen una personalidad social muy parecida a la de los pastores alemanes, con una naturaleza altamente vigilante, solo que un poco menos reservados.

Golden retriever

Freepik

Muchas veces parece como si no te escucharan, pero los golden son una de las razas más inteligentes y menos distraídas.

Son perros que confiarán en ti y estarán felices de complacerte, por lo que no tendrán problema en seguir tus instrucciones, si ven que eso te hace feliz.

Collie

Unsplash

La raza conocida por dar vida a "Lassie" es famosa por las mismas características que tenía el personaje ficticio.

Son canes leales, muy inteligentes, tienen paciencia con los niños. Si bien son amables con los de su círculo, no serán así con todos los desconocidos.

🪵 Just another day logging hours on the job! 🌲🪓 🪵



⚠️ Safety first! No worries as I didn’t climb 🧗‍♀️ in the trailer! 😅 And no live trees 🌳 were 🪓 taken down! #roughcollie #ruffday #logginghours #collie #treelogs #treework pic.twitter.com/PNp01wFcXB — Collie Crusader (@CollieCrusader) May 4, 2023

Pastor autraliano

Pixabay

Estos perros de trabajo son excelentes animales para las familias, ya que son tolerantes con los niños, muy activos y cariñosos.

A estos perros les gusta complacer a sus dueños, así que serán felices de seguir tus instrucciones.

Todo sobre Mascotas