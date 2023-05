Tuvo que alimentarse por una sonda durante 6 meses: Este es el tipo de cáncer que sufrió Stanley Tucci

Stanley Tucci (62) reveló en una entrevista con la cadena estadounidense NBC el complicado diagnóstico médico que recibió durante el año 2017. El actor, recordado por su personaje en la saga de "Los Juegos del Hambre", contó que tuvo un agresivo cáncer de garganta que, de no haber sido tratado, le pudo costar la vida.

"Cuando me diagnosticaron, me quedé completamente sorprendido. Soy muy sano", contó en el podcast de la cadena estadosunidense, "Sunday Sitdown".

La enfermedad no era una novedad para el actor de "El diablo se viste a la moda", pues su primera esposa, Kate Spath-Tucci, falleció el año 2009 a los 47 años por un cáncer de mama.

Fue con ella que Tucci vio por primera vez los efectos de los agresivos tratamientos, razón por la que originalmente no quiso someterse a las intervenciones médicas.

