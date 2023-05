Esta es la técnica de Pedro Pascal para manejar su ansiedad

04 may. 2023 - 11:00 hrs.

Pedro Pascal reveló cómo la típica pose que utiliza para tomarse fotos ante la prensa lo ayuda a controlar su ansiedad.

Esto ocurrió durante un tierno momento mientras posaba junto a Bella Ramsey, con quien protagoniza la exitosa serie de HBO, "The Last of Us". Mientras el par era fotografiado por la prensa, Bella le señala que el actor siempre coloca su mano sobre su diafragma en las fotografías.

"¿Sabes por qué lo hago?", le respondió el actor. "Es que mi ansiedad está acá", explicó mientras señalaba al sitio en que reposaba su mano.

Esta no es la primera vez que Pascal menciona este problema de salud mental, de hecho, a lo largo de su carrera ha comentado abiertamente sobre su ansiedad.

"La ansiedad es algo con lo que he convivido desde niño, así que forma parte de mi química", reveló en una entrevista con The Guardian. "Sé que tengo que ponerme en situaciones de mucho estrés para ser feliz. Quiero decir, dentro de lo razonable. Pero hay un cierto nivel de ansiedad que me ayuda a hacer un buen trabajo", agregó.

Las declaraciones del actor chileno no se alejan de la realidad de la ansiedad, pues esta, antes de ser un trastorno, es una respuesta natural del cuerpo humano ante situaciones de peligro. Esta desencadena la respuesta física y mental que ha permitido la sobrevivencia de la especie.

Pero cuando esta se vuelve una experiencia recurrente y mayor a un poco de nerviosismo, se puede convertir en un trastorno, el que se puede tratar con terapia o medicamentos.

¿Cómo ayuda el tacto a controlar la ansiedad?

Especialmente cuando tienes una crisis de ansiedad, recurrir a técnicas que te conecten con la realidad pueden ser de gran ayuda. Estas solo requieren de que utilices tus sentidos, como el tacto, o trasladar tu atención a cómo se siente tu cuerpo, explicaron en University Hospitals.

Un masaje en el pecho puede ser de gran ayuda si tu ansiedad provoca una sensación de compresión o incluso dolor. Según la psicoterapeuta Debbie Augenthaler, puedes acompañarlo de afirmaciones positivas para generar un impacto aún mayor.

Específicamente, la técnica de Pedro Pascal podría ser un método que permite "reconocer la vulnerabilidad y al mismo tiempo apoyarse en ella", algo "fundamental", según explicó a Metro el experto en mindfulness, James Milford.

"La mano sobre el corazón es permitir la ansiedad, no verla como un enemigo a batir, y también es una manifestación física de apoyo", explicó. "La investigación sobre este tipo de gestos compasivos ha demostrado que pueden estimular sentimientos de apoyo, cuidado y resiliencia", detalló el especialista.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

