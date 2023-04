"Me sentía muy culpable": Este es el problema de salud mental que Millaray Viera vivió después de sus embarazos

25 abr. 2023 - 11:10 hrs.

La comunicadora y animadora de televisión Millaray Viera (35) entregó nuevos detalles sobre la complicación de salud mental que vivió después de dar a luz a sus hijas, Julieta y Celeste.

En un programa de TVN brindó detalles sobre la depresión posparto que sufrió después que en 2008 naciera su primogénita.

"Yo me sentía muy culpable de lo que me estaba pasando", explicó.

Si bien, Millaray Viera abiertamente y en varias ocasiones ha contado su historia a sus seguidores en redes sociales, en esta ocasión entregó más detalles sobre ese difícil periodo.

"En ese momento llegué a pensar que se me estaba corriendo un tornillo y por eso no me atrevía a hablarlo con nadie. Me pasaba, por ejemplo, que no pasaban 5 minutos sin que yo pensara algo con la muerte, que no significaba que yo me quería morir, todo lo contrario", contó a Eduardo Fuentes.

¿Qué es la depresión posparto?

Se le conoce como depresión perinatal al trastorno de salud mental que aparece en las mujeres durante o después de un embarazo. En el caso de depresión posparto, es el término que se utiliza para describir el diagnóstico cuando surge después del nacimiento del bebé.

No es de extrañar que en este periodo las madres se sientan más tristes o noten cambios de ánimo muy notorios, especialmente porque es un proceso marcado por cambios hormonales, alteraciones en el estilo de vida y estrés o ansiedad, aunque no siempre será depresión.

"Todos nos preocupamos por nuestros hijos, pero [las mujeres que viven una depresión posparto] están tan preocupadas que eso les impide disfrutar de su bebé y de su vida", explicó a UNICEF la Dra. Alison Stuebe, subespecialista en medicina materno-fetal y profesora de obstetricia y ginecología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte.

"Creo que es importante que la gente entienda que no se trata solo de estar triste o llorar. También puede haber una sensación de miedo casi paralizante a que algo malo pueda pasarle a tu hijo, y eso es increíblemente doloroso para una madre", añadió la especialista.

¿Cómo puedo saber si tengo depresión posparto?

Como ocurre con otras alteraciones en la salud mental, la depresión posparto puede ser tratada a través de diferentes estrategias, por lo que es importante que la reconozcas.

Según el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH, por sus siglas en inglés), los principales síntomas son:

Estado de ánimo triste, ansioso o "vacío" persistente. Irritabilidad. Sentimientos de culpa, nulidad, falta de esperanza o impotencia. Pérdida de interés o de placer en pasatiempos y actividades. Fatiga o disminución anormal de energía. Sentirse inquieto o tener problemas para quedarse quieto. Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones Dificultad para dormir (incluso cuando el bebé está durmiendo), despertarse temprano en la mañana o dormir demasiado. Apetito anormal y/o cambios de peso. Molestias o dolores corporales, de cabeza, calambres o problemas digestivos sin una causa clara o alivio. Problemas para crear un vínculo emocional con el nuevo bebé. Dudas constantes sobre su capacidad de cuidar al nuevo bebé. Pensamientos sobre la muerte, el suicidio, o hacerse daño a sí misma o al bebé.

